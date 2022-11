Sebastian Wilms: Erst Spiel, dann Standesamt Beeck spielt am Mittwoch in Hürth. Für Sebastian Wilms ist es das letzte Spiel als Junggeselle. Beecks Bilanz im Hürther Salus Park ist sehr dürftig – ein Sieg gelang dort noch nicht.

Dazu ist er der bislang einzige Akteur, der im FC-Dress mehr als 100 Regionalligaspiele absolviert hat – da stehen für ihn 135 auf dem Tacho.

Das Spiel hilft

Auch am Mittwoch im vorgezogenen Punktspiel beim FC Hürth (Anstoß 20 Uhr) wird Wilms wieder mit von der Partie sein – auf der Sechs. Ein Spiel wie jedes andere ist es für ihn aber nicht – es ist sein letztes als Junggeselle. Denn tags darauf geht es für ihn zum Standesamt. Dann läuft er in den Hafen der Ehe ein. In Hürth werde er das aber ausblenden, versichert Wilms. „Dank dieses Spiels habe ich auch gar keine Zeit, vor der Heirat noch groß nervös zu werden“, erklärt Wilms schmunzelnd.

Immerhin steht in Hürth die Verteidigung der Tabellenführung auf dem Programm – ein schweres Unterfangen. Denn das große Kunstrasenplatz im 2013 eröffneten schmucken Hürther Stadion war für Beeck in etlichen Anläufen noch keine einnehmbare Festung. Beecks letzter und auch einziger Sieg beim FC Hürth (3:2) datiert von März 2012 – und damit vor dem neuen Stadion.

Auch in der vergangenen Saison zog Beeck in Hürth den Kürzeren: Im Achtelfinale des Mittelrheinpokals verlor Beeck nach einem Freistoß in der 120. Minute mit 1:2. Beeck war ausgeschieden. Quasi die Vorlage zum Tor hatte mit seinem Freistoß an die Lattenunterkante Hürths Routinier Yousef Keshta gegeben, seit 2010 im Verein und seitdem so etwas wie Hürths Lebensversicherung.