Schwergewichte warten auf den SV Niedernhausen Verbandsligist geht richtungsweisende Wochen selbstbewusst an +++ Ivan Rebic wieder in Topform

Es ist durchaus denkbar, dass der SVN gegen den VfB etwas Zählbares mitnimmt, sind die 05er doch kein unschlagbarer Tabellenführer. Anfang Oktober musste man in Waldbrunn bei einem 1:3 die erste Saisonniederlage hinnehmen, ließ zuvor auch unter anderem Punkte gegen Kellerkind Weyer liegen. „Marburg steht mit Vorsprung vorne. Trotzdem ist das nicht die Übertruppe, die von Anfang bis Ende unangefochten vornewegmarschieren wird, wie wir es mit Steinbach im letzten Jahr hatten“, sagt Mohr. Für Niedernhausen könnte der Tabellenführer dabei sogar zum passenden Zeitpunkt kommen. Nach dem Heimsieg gegen Zeilsheim musste man auf zahlreiche erkrankte und verletzte Spieler verzichten, hatte trotz eines spielfreien Wochenendes der 1. Mannschaft bei der Reserve nur 13 Mann im Aufgebot. „Das spielfreie Wochenende kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Hätten wir letzten Sonntag gegen Marburg spielen müssen, wären es mehr als schwere Voraussetzungen gewesen. Wir haben sogar das Training ausfallen lassen, damit sich die Ausfallliste wieder etwas verkürzen konnte“, berichtet Mohr. Doch nun sieht es personell wieder ein wenig besser aus. Einzig hinter Thomas Brewer, Davide Frusteri und David Reusing stehen Fragezeichen, ansonsten kann Maurice Burkhardt aus den Vollen schöpfen.

Torjäger Ivan Rebic ist „mittlerweile wieder voll da“

Ankommen wird es am Sonntag auch wieder auf Ivan Rebic. Der Torjäger, der in dieser Saison keinen leichten Start hatte, führt mit sieben Treffern die interne Torjägerliste an. „Im Sommer habe ich in meiner Heimat Serbien geheiratet. Deshalb habe ich die Vorbereitung und das erste Saisonspiel verpasst. Ich brauchte meine Zeit, um reinzukommen, bin mittlerweile aber wieder voll da“, sagt Rebic. Gegen Marburg weiß der 34-Jährige, worauf es ankommen wird: „Es geht gegen den Tabellenführer, aber wir haben einiges an Qualität im Kader und wir wissen auch, was wir auf den Platz bringen können, wenn wir alles abrufen. Wir müssen defensiv kompakt stehen und über Konter zum Erfolg kommen, das ist unsere Stärke.“ Ob Rebic selbst einen dieser Konter verwerten kann, wird sich am Sonntag ab 15 Uhr in Niedernhausen zeigen.