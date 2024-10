Schwabenritter: Nebengeräusche ausblenden - »Mich schockt nichts mehr«

Mit seinen 32 Jahren ist Max Wuschek für einen Funktionär noch blutjung, doch der Sportdirektor hat in seiner Laufbahn schon so einiges erlebt. Im Frühsommer hing die Regionalliga für Schwaben Augsburg wochenlang am seidenen Faden: Ist die 4. Liga stemmbar oder nicht? Das war die alles entscheidende Frage. Ganz Fußball-Bayern verfolgte gebannt die Entwicklungen bei den "Schwabenrittern". Wuschek und seine Mitstreiter hatten einige Steine aus dem Weg zu räumen und mussten die ein oder andere Nachtschicht einstreuen, bis endlich grünes Licht gegeben werden konnte. Eine Phase, die Wuschek geprägt hat, und das ist auch der Grund, warum er - zumindest äußerlich - einem drohenden Sportgerichtsverfahren gelassen entgegensieht. "Ich habe die nervenaufreibende Hängepartie um die Lizenzierung mitgemacht, mich schockt so schnell nichts mehr."Trotz all der Störgeräusche will sich der Aufsteiger aufs Sportliche konzentrieren. "Wir lassen uns nicht ablenken, sind fokussiert und freuen uns einfach alle im Verein auf das Highlight im Grünwalder Stadion. Natürlich fahren wir als Außenseiter hin, aber der Saisonverlauf hat bislang gezeigt, dass auch die Bayern-Amateure verwundbar sind", meint Wuschek.

Der TSV will auf Giesings Höhen auch die 0:3-Niederlage vom Dienstag gegen den 1. FC Nürnberg II vergessen lassen. "So Spiele gibt es immer wieder mal. Symptomatisch war eine Szene kurz vor Schluss, als Jonas Greppmeir unbedrängt am leeren Kasten vorbeigeschossen hat. Wir hätten noch zwei Stunden spielen können, ohne ein Tor zu erzielen." Apropos Greppmeir: Der Stürmer feierte gegen den "Club" nach knapp drei Monaten Verletzungspause sein Comeback. "Wir sind sehr froh, dass er wieder dabei ist", betont Wuschek. In München gehören auch die zuletzt gelbgesperrten Bastian Kurz und Maxi Heiß wieder dem Kader an. Einzig hinter dem Einsatz von Abwehrboss Benedikt Krug, der zuletzt auch gegen Nürnberg passen musste, steht noch ein Fragezeichen.