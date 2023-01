Schwaben Augsburg muss improvisieren Wintereinbruch zwingt den Bayernligisten zu Planänderungen +++ Regionalliga-Lizenz soll beantragt werden

Die Rückkehr des Winters hat bei den Bayernliga-Fußballern des TSV Schwaben Augsburg für Probleme gesorgt. Das beim TSV Rain auf Kunstrasen geplante erste Testspiel musste abgesagt werden. Auch das erste in in Gersthofen vorgsehene Training musste nach Neusäß verlegt werden. „Wir müssen wohl auch in den kommenden Tagen improvisieren“, glaubt Trainer Janos Radoki.