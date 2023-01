Schwaben Augsburg holt sich den Titel zurück Bayernliga-Kickerinnen stecken auch die Verletzung von Nicole Demel weg und werden im Finale gegen den TSV Burgau schwäbischer Futsalmeister

Vier Jahre lang hatten die Frauen des TSV Schwaben Augsburg auf diesen Moment warten müssen. Was normalerweise keine ungewöhnlich lange Zeit ist, doch im Fall der erfolgsverwöhnten Schwaben-Kickerinnen ist das doch schon eine gefühlte Ewigkeit, in der der Siegerpokal nicht in den Vitrinen der Augsburgerinnen stand. Zweimal war die schwäbische Hallenmeisterschaft der Pandemie zum Opfer gefallen, 2018 hatte die SpVgg Kaufbeuren gewonnen. Doch nun holte sich der Bayernligist den begehrten Titel zurück.

Und so spielten die Schwaben ein Stück weit auch für ihre Teamkollegin gegen einen TSV Burgau, der bei seiner Endrundenpremiere zuvor den SV Mering mit 2:1 ausgeschaltete hatte und im Finale an einer Sensation schnupperten. Jasmin Hommel und die als beste Turnierspielerin geehrte Veronika Jakl machten zweimal einen Rückstand weg, auf den Kopfballtreffer von Lisa Seidler in der Schlussminute hatte der Bezirksoberligist dann keine Antwort mehr. Und so feierten die Augsburgerinnen den 3:2-Sieg. "Ein Titel ist immer schön", freute sich ihr Coach Janyga mit, der sich mit seinen Spielerinnen dadurch für die bayerischen Titelkämpfe am 11. Februar im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale qualiziert hat.