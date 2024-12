Schnaittenbach glückt Revanche, auch VfR Regensburg & Pirk feiern

Nicht nur der SC Luhe-Wildenau in Weiden und der ASV Burglengenfeld beim eigenen Turnier gingen am Samstag als Turniersieger hervor. Bezirksligist TuS Schnaittenbach gewann den gutklassigen Suntec-Cup in Schwarzenfeld, die SpVgg Pirk war beim Gedächtnisturnier in der ESV-Halle erfolgreich und der VfR Regensburg ließ beim Wackersdorfer Hallen-Cup die Konkurrenz hinter sich. So liefen die drei Turniere.

Suntec-Cup

In der Bezirksliga Nord wartet der TuS Schnaittenbach noch immer auf den ersten Saisonsieg. Dafür gab's jetzt auf Hallenboden ein Erfolgserlebnis. Die Mannen um Spielercoach Ralph Egeter triumphierten beim gutbesetzten Suntec-Cup in Schwarzenfeld und verwiesen den FC Wernberg auf Platz zwei. Damit glückte dem TuS eine Revanche fürs Vorjahr, als das Endspiel genau andersrum ausging. Kurz vor 22 Uhr fiel die Entscheidung bei diesem Abendturnier. Das Finale hatte beim Spielstand von 2:2 zunächst keinen Sieger gesehen, eher Schnaittenbach vom Neunmeter-Punkt die besseren Nerven hatte. „Es war wieder ein super organisiertes Turnier mit keinen Verletzten – was das wichtigste ist – und dieses Jahr haben wir uns für die Finalniederlage des Vorjahres gegen Wernberg revanchieren können. Es hat Spaß gemacht und das sollte ja bei Hallenturnieren im Vordergrund stehen“, so Schnaittenbachs Trainer Egeter. Dritter wurde die SpVgg Schirmitz, Vierter der FC OVI-Teunz. Mitfavorit FC Raindorf schaffte es überraschend nicht über die Gruppenphase hinaus.



Wackersdorfer Hallen-Cup

Angeführt vom Brüderpaar Leutrim und Qlirim Beqaj, setzten sich die „Zocker“ des VfR Regensburg beim Hallencup des TV Wackersdorf gegen die Konkurrenz durch. Ausschlaggebend war ein 3:2-Sieg im Finale gegen den TV Bodenwöhr. Zuvor hatte der Kreisklassist den Ausrichter ausgeschaltet, welcher sich immerhin über den dritten Platz freuen durfte. Das Teilnehmerfeld war bunt gemischt mit Vereinen aus der ganzen Oberpfalz.



Helmut-Stadler-Gedächtnisturnier

Zu Ehren des heuer verstorbenen Helmut Stadler, einer Rad-Koryphäe in Regensburg, richtete der ESV Regensburg zum ersten Mal ein Gedächtnisturnier in seiner Sporthalle aus. Ein wenig schade war, dass einige Vereine ihre zweite Mannschaft ins Rennen schickten. Dennoch entwickelte sich ein kurzweiliger Turniertag, aus dem die SpVgg Pirk als Sieger hervorging. Das Team aus dem Raum Weiden behauptete sich in den Finalspielen erst gegen den FC Maxhütte-Haidhof (2:0) und dann gegen den ESV Regensburg selbst (1:0). Dabei überzeugte der Kreisklassist mit Leidenschaft und einer starker Teamleistung. Maxhütte und Forstenried-München teilten sich Platz 3.



