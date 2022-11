Schlauderer: »Bezirksliga nach wie vor das Nonplusultra« Der ATSV Kelheim spielt bislang eine erfreuliche Saison, dennoch bleibt der Coach auf dem Teppich

Der ATSV Kelheim muss am Samstag (Anstoß 14 Uhr) nochmal nachsitzen, wenn der FC Teisbach im Rahmen einer Nachholpartie seine Visitenkarte am Rennweg abgibt. Wenn die Hausherren gegen die Grill-Mannen die Oberhand behalten, würden Pollmann, Kellner & Co. bis auf zwei Zähler an den Rangzweiten FSV Landau heranrücken.

Von solchen Rechenspielen will ATSV-Übungsleiter Tobias Schlauderer (38) aber überhaupt nichts wissen: "Wir sind gut beraten, bodenständig zu bleiben und uns nicht über irgendwelche unrealistische Szenarien Gedanken zu machen. Um auf der sicheren Seite zu sein, wird man in dieser Saison vielleicht sogar 36, 37 Punkte brauchen. Wenn wir die beisammen haben, können wir uns neue Ziele setzen. Die Liga ist in dieser Spielzeit dermaßen eng, dass man sich wirklich jeden Zähler knallhart erarbeiten muss.“ Mit der Entwicklung seiner Truppe ist der frühere Drittliga-Profi jedoch vollauf zufrieden: "Es geht in die richtige Richtung. Wir haben zwar immer noch eine sehr junge Mannschaft, sind aber reifer und cleverer geworden. So ein Spiel wie am vergangenen Wochenende in Langquaid, das 1:1-Unentschieden endete, hätten wir vor ein, zwei Jahren noch verloren. In vielen Bereichen haben wir zulegen können, spielerisch gehörten wir in der Vergangenheit schon zu den besseren Teams der Liga.“