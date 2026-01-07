Schaffhauser Stürmer zu YF

FC Schaffhausen: Marleku und Spahiu verlassen Verein. Beim in der ersten Saisonhälfte der Promotion League enttäuschenden FC Schaffhausen (nur Tabellen-12.) wurden nach der Bekanntgabe von David Sesa als neuem Trainer die ersten (offensiven) Abgänge kommuniziert. Mark Marleku wechselt zum Ligakonkurrenten Breitenrain, Renato Spahiu schliesst sich dem Zürcher Erstliga-Krösus YF Juventus an. Ex-Captain Bujar Lika, der im Sommer nach dem Abstieg keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte, wechselt derweil zum ambitionierten Interregio-Verein Rotkreuz.

FC Langenthal: Della Casa wird Nachfolger von Jacobacci. Beim Erstligisten FC Langenthal übernimmt Edvaldo Della Casa das Traineramt. Der 51-Jährige war bis zum Ende der letzten Saison beim Promotion-League-Klub FC Breitenrain tätig. Della Casa folgt auf Maurizio Jacobacci, der inzwischen zu den Basler Old Boys gewechselt ist. Von Jacobacci hatten sich die Oberaargauer nach der Vorrunde getrennt. Der auf Rang drei klassierte FCL kämpft in der von der U-21 der Grasshoppers angeführten Gruppe 2 um die Qualifikation für die Aufstiegsspiele.