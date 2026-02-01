SC St. Tönis auf die Zwei, Schonnebeck im Derby nur 1:1

Der SC St. Tönis klettert in der Tabelle auf den zweiten Platz. – Foto: Jens Terhardt

Mit der Pleite des Tabellenführers Ratingen 04/19 gegen den VfB Hilden eröffnet sich für das restliche Feld um die SpVg Schonnebeck die Möglichkeit, weiter oben heranzurücken. Die Schwalben empfingen Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop zum Essener Derby und konnten erst in letzter Sekunde eine Pleite verhindern. Parallel tat sich auch der SC St. Tönis im Duell gegen den SV Biemenhorst schwer. Bitter endete der Spieltag für den SV Sonsbeck und 1. FC Kleve.

Als einzige Partie vom 18. Spieltag fällt das Top-Spiel zwischen Baumberg und Uerdingen aus. >>> Mehr dazu hier Ratingen verpatzt Rückrundenbeginn

>>> Zum Spielbericht Tabellenführer Ratingen 04/19 lässt zum Auftakt in den 18. Spieltag Federn. Der Blitzstart durch Etienne Feese (2.) ebnete den Weg für die Hildener, die damit auch bis auf sechs Zähler an den Primus heranrücken. Ratingen 04/19 – VfB 03 Hilden 1:2

Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic (80. Cem Sabanci), Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan, Clinton Asare, Rinor Rexha (81. Umut Yildiz) (89. Edin Hadzibajramovic), Guiliano Zimmerling, Sven Kreyer (67. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann (84. Leon Prokshi), Len Heinson, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Dominik Rodrigues Figueiredo, Luke Kawabe, Pascal Weber (89. Marvin Michell Theis), Mohamed Cisse, Etienne Feese - Trainer: Tim Schneider - Co-Trainer: Philipp Schütz

Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Etienne Feese (2.), 1:1 Almedin Gusic (35.), 1:2 Len Heinson (76.) Das sind die Spiele am Sonntag Sonsbeck trifft das Tor nicht

Ohne ein Erfolgserlebnis begann das Pflichtspieljahr für den SV Sonsbeck. In der Oberliga Niederrhein gab es für die Mannschaft von Heinrich Losing zum Auftakt eine 0:1-Niederlage gegen den FC Büderich. Dabei kamen die Hausherren durchaus gut in die Partie und zeigten eine gewisse Feldüberlegenheit. Rasch sollte sich das Geschehen aber zu einem Spiel zwischen den Strafräumen entwickeln, in denen die Abwehrreihen gut standen und die Offensive kein Durchkommen fand. Rund eine halbe Stunde war gespielt, als SVS-Torjäger Klaus Keisers in den gegnerischen Strafraum eindrang und dort nur mit einem Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Strafstoß vergab Linus Krajac. Büderichs Keeper Robin Offhaus hatte die Ecke geahnt (28.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatte Philip Pokora die große Gelegenheit zur Sonsbecker Führung, aus kurzer Distanz konnte er das Spielgerät aber nicht über die Linie drücken (47.). Auch weitere Chancen ließ Sonsbeck ungenutzt verstreichen. Das sollte sich wenig später rächen. Jan Niklas Kühling brachte die Gäste aus kurzer Torentfernung in Front (64.). Sonsbeck drängte in der Folge auf den Ausgleich, doch die FCB-Defensive stand sicher. Auch das Powerplay in der Schlussphase blieb ohne Erfolg, womit die Niederlage wenig später feststand. VfL Jüchen setzt sich mit 3:1 gegen Schwarz-Weiß Essen durch

Der VfL Jüchen-Garzweiler hat sein Image, zu Hause kaum zu besiegen zu sein, weiter gefestigt. Auch gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen behielt das Team von Trainer Daniel Klinger beim 3:1 die Punkte daheim. Dabei begann das Spiel gar nicht gut für die Gastgeber, denn Marcello Romano sorgte nach elf Spielminuten für die ETB-Führung. Doch die Jüchener glichen durch Merveil Tekadiomona nach 26 Minuten aus, so ging es an der Stadionstraße in die Kabinen. Mit einem Doppelschlag in der 67. Und 74. Minute entschieden die Jüchener dann das Spiel. Zur Führung traf zunächst Tim Hintzen, dann legte Benjamin Schütz nach. Damit sind die Jüchener Fünfter, und haben aktuell sogar den Kontakt zu Platz zwei hergestellt. Treffer kurz vor der Pause reicht TSV Meerbusch zum Sieg

Dank eines Treffers von Florian Berisha vom Elfmeterpunkt zwei Minuten vor der Pause hat der TSV Meerbusch das Duell der beiden zuvor punktgleichen Teams gegen den VfB Homberg mit 1:0 für sich entschieden. Harumi Goto war zuvor im Strafraum gefoult worden. Bis dahin hatte sich vor den Toren relativ wenig abgespielt. In der zweiten Hälfte musste TSV-Keeper Franz Langhoff dann dreimal sein ganzes Können aufbieten, um die Meerbuscher in Führung zu halten. Zehn Minuten vor dem Ende allerdings verpasste Reo Kamiyama die Chance zum 2:0. Tief in der Nachspielzeit sah Goto dann noch die Ampelkarte, das war jedoch zu spät, als dass sich das in dieser Partie noch hätte auswirken können. Joosten lässt HSG jubeln

Was ein wichtiger Treffer von Yannick Joosten für die Holzheimer SG. Im Kellerduell beim 1. FC Kleve traf der Holzheimer in der Schlussminute der regulären Spielzeit zum 1:0 und sicherte seiner Mannschaft damit den Sieg. Damit verlässt der Aufsteiger die Abstiegsränge und klettert auf Platz 15. Kleve hat es verpasst, seinerseits einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt zu verbuchen und steckt somit weiter tief in der Krise. Schonnebeck gleicht in der 96. Minute gegen Frintrop aus

Im Essener Stadtduell starteten die Gastgeber der SpVg Schonnebeck besser ins Spiel, kamen dabei aber zunächst kaum zu klaren Möglichkeiten. Die einzige klare Chance erspielte sich Lennon Jung in der 12. Minute, er traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz. Das galt in der Folge auch für die Gäste von Adler Union Frintrop, die nach einer Viertelstunde allerdings besser ins Spiel kamen. Die besten Möglichkeiten hatten die Favoriten vom Schetters Busch dann in der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte. Aber ein Kopfball von Dacain Baraza wurde auf der Line geklärt, ein weiterer von Frintrops Schlussmann Nils Reiners entschärft. Mit 0:0 ging es in die Pause.



Auch nach dem Wechsel war Schonnebeck wieder optisch stärker, doch die Gäste erzielten den Treffer. Nach einem Anspiel auf den Schonnebecker Schlussmann Niklas Lübcke kam Adler-Torjäger Dominik Stukator an den Ball und drückte ihn im Fallen irgendwie über die Linie, der Rettungsversuch erfolgte erst hinter der Torlinie. Und danach waren die Gastgeber so von der Rolle, dass Elias Brechmann beinahe noch das 2:0 für die Adler nachgelegt hätte. Gegen nun immer mehr drängende Schonnebecker verlegten sich die Gäste fortan nur noch auf die Defensive. Doch nur selten wurde es wirklich gefährlich. In der sechsten Minute der Nachspielzeit rückten dann bei einem Freistoß alle Schonnebecker inklusive Torhüter mit auf, und der Ball landete bei Alpha Kourouma, der noch das verdiente 1:1 erzielte. Danach war dann Schluss. Doch Schonnebeck hat damit nur einen Zähler auf Ratingen aufgeholt. Dingden holt wichtigen Sieg im Abstiegskampf