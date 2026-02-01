SC St. Tönis auf die Zwei, Schonnebeck im Derby nur 1:1

Mit der Pleite des Tabellenführers Ratingen 04/19 gegen den VfB Hilden eröffnet sich für das restliche Feld um die SpVg Schonnebeck die Möglichkeit, weiter oben heranzurücken. Die Schwalben empfingen Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop zum Essener Derby und konnten erst in letzter Sekunde eine Pleite verhindern. Parallel tat sich auch der SC St. Tönis im Duell gegen den SV Biemenhorst schwer. Bitter endete der Spieltag für den SV Sonsbeck und 1. FC Kleve.
Als einzige Partie vom 18. Spieltag fällt das Top-Spiel zwischen Baumberg und Uerdingen aus.
Tabellenführer Ratingen 04/19 lässt zum Auftakt in den 18. Spieltag Federn. Der Blitzstart durch Etienne Feese (2.) ebnete den Weg für die Hildener, die damit auch bis auf sechs Zähler an den Primus heranrücken.
Ratingen 04/19 – VfB 03 Hilden 1:2
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic (80. Cem Sabanci), Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan, Clinton Asare, Rinor Rexha (81. Umut Yildiz) (89. Edin Hadzibajramovic), Guiliano Zimmerling, Sven Kreyer (67. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann (84. Leon Prokshi), Len Heinson, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Dominik Rodrigues Figueiredo, Luke Kawabe, Pascal Weber (89. Marvin Michell Theis), Mohamed Cisse, Etienne Feese - Trainer: Tim Schneider - Co-Trainer: Philipp Schütz
Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Etienne Feese (2.), 1:1 Almedin Gusic (35.), 1:2 Len Heinson (76.)
Ohne ein Erfolgserlebnis begann das Pflichtspieljahr für den SV Sonsbeck. In der Oberliga Niederrhein gab es für die Mannschaft von Heinrich Losing zum Auftakt eine 0:1-Niederlage gegen den FC Büderich. Dabei kamen die Hausherren durchaus gut in die Partie und zeigten eine gewisse Feldüberlegenheit. Rasch sollte sich das Geschehen aber zu einem Spiel zwischen den Strafräumen entwickeln, in denen die Abwehrreihen gut standen und die Offensive kein Durchkommen fand. Rund eine halbe Stunde war gespielt, als SVS-Torjäger Klaus Keisers in den gegnerischen Strafraum eindrang und dort nur mit einem Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Strafstoß vergab Linus Krajac. Büderichs Keeper Robin Offhaus hatte die Ecke geahnt (28.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatte Philip Pokora die große Gelegenheit zur Sonsbecker Führung, aus kurzer Distanz konnte er das Spielgerät aber nicht über die Linie drücken (47.). Auch weitere Chancen ließ Sonsbeck ungenutzt verstreichen. Das sollte sich wenig später rächen. Jan Niklas Kühling brachte die Gäste aus kurzer Torentfernung in Front (64.). Sonsbeck drängte in der Folge auf den Ausgleich, doch die FCB-Defensive stand sicher. Auch das Powerplay in der Schlussphase blieb ohne Erfolg, womit die Niederlage wenig später feststand.
Der VfL Jüchen-Garzweiler hat sein Image, zu Hause kaum zu besiegen zu sein, weiter gefestigt. Auch gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen behielt das Team von Trainer Daniel Klinger beim 3:1 die Punkte daheim. Dabei begann das Spiel gar nicht gut für die Gastgeber, denn Marcello Romano sorgte nach elf Spielminuten für die ETB-Führung. Doch die Jüchener glichen durch Merveil Tekadiomona nach 26 Minuten aus, so ging es an der Stadionstraße in die Kabinen. Mit einem Doppelschlag in der 67. Und 74. Minute entschieden die Jüchener dann das Spiel. Zur Führung traf zunächst Tim Hintzen, dann legte Benjamin Schütz nach. Damit sind die Jüchener Fünfter, und haben aktuell sogar den Kontakt zu Platz zwei hergestellt.
Dank eines Treffers von Florian Berisha vom Elfmeterpunkt zwei Minuten vor der Pause hat der TSV Meerbusch das Duell der beiden zuvor punktgleichen Teams gegen den VfB Homberg mit 1:0 für sich entschieden. Harumi Goto war zuvor im Strafraum gefoult worden. Bis dahin hatte sich vor den Toren relativ wenig abgespielt. In der zweiten Hälfte musste TSV-Keeper Franz Langhoff dann dreimal sein ganzes Können aufbieten, um die Meerbuscher in Führung zu halten. Zehn Minuten vor dem Ende allerdings verpasste Reo Kamiyama die Chance zum 2:0. Tief in der Nachspielzeit sah Goto dann noch die Ampelkarte, das war jedoch zu spät, als dass sich das in dieser Partie noch hätte auswirken können.
Was ein wichtiger Treffer von Yannick Joosten für die Holzheimer SG. Im Kellerduell beim 1. FC Kleve traf der Holzheimer in der Schlussminute der regulären Spielzeit zum 1:0 und sicherte seiner Mannschaft damit den Sieg. Damit verlässt der Aufsteiger die Abstiegsränge und klettert auf Platz 15. Kleve hat es verpasst, seinerseits einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt zu verbuchen und steckt somit weiter tief in der Krise.
Im Essener Stadtduell starteten die Gastgeber der SpVg Schonnebeck besser ins Spiel, kamen dabei aber zunächst kaum zu klaren Möglichkeiten. Die einzige klare Chance erspielte sich Lennon Jung in der 12. Minute, er traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz. Das galt in der Folge auch für die Gäste von Adler Union Frintrop, die nach einer Viertelstunde allerdings besser ins Spiel kamen. Die besten Möglichkeiten hatten die Favoriten vom Schetters Busch dann in der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte. Aber ein Kopfball von Dacain Baraza wurde auf der Line geklärt, ein weiterer von Frintrops Schlussmann Nils Reiners entschärft. Mit 0:0 ging es in die Pause.
Auch nach dem Wechsel war Schonnebeck wieder optisch stärker, doch die Gäste erzielten den Treffer. Nach einem Anspiel auf den Schonnebecker Schlussmann Niklas Lübcke kam Adler-Torjäger Dominik Stukator an den Ball und drückte ihn im Fallen irgendwie über die Linie, der Rettungsversuch erfolgte erst hinter der Torlinie. Und danach waren die Gastgeber so von der Rolle, dass Elias Brechmann beinahe noch das 2:0 für die Adler nachgelegt hätte. Gegen nun immer mehr drängende Schonnebecker verlegten sich die Gäste fortan nur noch auf die Defensive. Doch nur selten wurde es wirklich gefährlich. In der sechsten Minute der Nachspielzeit rückten dann bei einem Freistoß alle Schonnebecker inklusive Torhüter mit auf, und der Ball landete bei Alpha Kourouma, der noch das verdiente 1:1 erzielte. Danach war dann Schluss. Doch Schonnebeck hat damit nur einen Zähler auf Ratingen aufgeholt.
Besser hätte der Rückrunden-Auftakt für Blau-Weiß Dingden nicht laufen können. Im Duell mit dem 1. FC Monheim siegten die Blau-Weißen knapp mit 1:0 und zogen damit im Klassement am Opponent vorbei. Den Treffer des Tages erzielte Matties Volmering bereits nach 20 Minuten. Die Gäste versuchten in der Schlussphase noch einmal alles und Trainer Dennis Ruess brachte alles auf das Feld, was Tore schießen kann, doch die Dingdener Defensive ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und sicherte ihrem Übungsleiter Sebastian Amendt einen erfolgreichen Spieltag. Mit nun 24 Punkten belegt BWD den elften Rang in der Tabelle, drei Punkte vor der Gefahrenzone.
Langsam aber sicher wird die Luft für den SV Biemenhorst im Tabellenkeller der Oberliga dünner. Sieben Punkte beträgt der Abstand auf das rettende Ufer mittlerweile. Zum Rückrunden-Start gab es eine 1:3-Niederlage gegen den SC St. Tönis, der seinerseits den zweiten Rang im Klassement erklommen hat. Eghosa Aaron Ogbeide (11./39), ebnete mit einem Doppelpack den Weg zum Erfolg. Biemenhorst konnte in der Schlussphase zwar noch einmal verkürzen, doch Jannis Nikolaou markierte in der Schlussminute der regulären Spielzeit den 3:1-Endstand für die Mannschaft von Bekim Kastrati.
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr Holzheimer SG - TSV Meerbusch
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr KFC Uerdingen - SV Sonsbeck
So., 08.02.26 14:30 Uhr VfB 03 Hilden - SV Blau-Weiß Dingden
So., 08.02.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg
So., 08.02.26 15:00 Uhr VfB Homberg - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 08.02.26 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - 1. FC Kleve
So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SpVg Schonnebeck
So., 08.02.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19
So., 08.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SV Biemenhorst
20. Spieltag
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG
So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - 1. FC Monheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19
So., 22.02.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB 03 Hilden
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - KFC Uerdingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr FC Büderich - SC St. Tönis 1911/20
So., 22.02.26 16:30 Uhr TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop
