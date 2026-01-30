Ratingen 04/19 verpatzt Oberliga-Auftakt gegen den VfB Hilden

Mit der Partie zwischen Ratingen 04/19 und dem VfB 03 Hilden begann am Freitagabend das Jahr 2026 offiziell in der Oberliga Niederrhein. Das Hinspiel in Hilden ging mit 5:4 mehr als turbulent an die Ratinger, im Niederrheinpokal setzte sich im Oktober der VfB mit 2:0 in Ratingen durch. Das dritte Duell in dieser Saison war wieder spannend, und am Ende musste der Spitzenreiter konstatieren, dass der Start ins Jahr beim 1:2 gegen die Hildener in die Hose gegangen war.
Und nach dem Wechsel waren es weiter die Hildener, die sich Großchancen erspielten, diesmal durch Pascal Weber (47.) und Mohamed Cisse (49./54.). Len Heinson war es letztlich, der das Spiel mit seinem Treffer in der 76. Minute zugunsten der Hildener entschied. Das Ergebnis hatte auch nach vier Minuten Nachspielzeit Bestand. Damit haben die Hildener den Rückstand auf Ratingen auf sechs Zähler verkürzt und mit Schonnebeck und dem KFC Uerdingen nach Punkten gleichgezogen - die beiden direkten Verfolger können nun auf drei Punkte an Ratingen herankommen.
Ratingen 04/19 – VfB 03 Hilden 1:2
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic (80. Cem Sabanci), Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan, Clinton Asare, Rinor Rexha (81. Umut Yildiz) (89. Edin Hadzibajramovic), Guiliano Zimmerling, Sven Kreyer (67. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann (84. Leon Prokshi), Len Heinson, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Dominik Rodrigues Figueiredo, Luke Kawabe, Pascal Weber (89. Marvin Michell Theis), Mohamed Cisse, Etienne Feese - Trainer: Tim Schneider
Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Etienne Feese (2.), 1:1 Almedin Gusic (35.), 1:2 Len Heinson (76.)
