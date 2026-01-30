Ratingen 04/19 verpatzt Oberliga-Auftakt gegen den VfB Hilden Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 unterliegt daheim am Freitagabend dem VfB 03 Hilden mit 1:2. von Sascha Köppen · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser

Ratingens Start in die Rückrunde der Oberliga ist nicht gelungen. – Foto: Michael Schnieders

Mit der Partie zwischen Ratingen 04/19 und dem VfB 03 Hilden begann am Freitagabend das Jahr 2026 offiziell in der Oberliga Niederrhein. Das Hinspiel in Hilden ging mit 5:4 mehr als turbulent an die Ratinger, im Niederrheinpokal setzte sich im Oktober der VfB mit 2:0 in Ratingen durch. Das dritte Duell in dieser Saison war wieder spannend, und am Ende musste der Spitzenreiter konstatieren, dass der Start ins Jahr beim 1:2 gegen die Hildener in die Hose gegangen war.

Hilden führt früh in Ratingen Heute, 19:30 Uhr Ratingen 04/19 Ratingen VfB 03 Hilden VfB Hilden 1 2 Abpfiff Gut sah es für das Gastgeberteam von Trainer Damian Apfeld dabei von Beginn an nicht aus. Denn es waren kaum zwei Minuten gespielt, als sich Etienne Feese aus 16 Metern ein Herz fasste und die Gäste in Führung brachte. Danach erhöhten die Ratinger zwar den Druck, mussten sich aber zweimal glücklich schätzen, durch Luke Kawabe (11.) und Feese (12.) nicht mit 0:2 in Rückstand geraten zu sein. In der 35. Minute schlugen die Ratinger dann allerdings zurück. Nach einem Eckstoß köpfte Almedin Gusic den Ball mit seinem 2. Saisontor zum 1:1 ein, so ging es dann auch in die Kabinen, nachdem Len Heinson eine weitere gute Möglichkeit für die Hildener ausgelassen hatte.