 2026-01-27T15:58:05.997Z

Spielbericht

Ratingen 04/19 verpatzt Oberliga-Auftakt gegen den VfB Hilden

Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 unterliegt daheim am Freitagabend dem VfB 03 Hilden mit 1:2.

von Sascha Köppen · Heute, 21:55 Uhr · 0 Leser
Ratingens Start in die Rückrunde der Oberliga ist nicht gelungen.
Ratingens Start in die Rückrunde der Oberliga ist nicht gelungen. – Foto: Michael Schnieders

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
Ratingen
VfB Hilden

Mit der Partie zwischen Ratingen 04/19 und dem VfB 03 Hilden begann am Freitagabend das Jahr 2026 offiziell in der Oberliga Niederrhein. Das Hinspiel in Hilden ging mit 5:4 mehr als turbulent an die Ratinger, im Niederrheinpokal setzte sich im Oktober der VfB mit 2:0 in Ratingen durch. Das dritte Duell in dieser Saison war wieder spannend, und am Ende musste der Spitzenreiter konstatieren, dass der Start ins Jahr beim 1:2 gegen die Hildener in die Hose gegangen war.

Hilden führt früh in Ratingen

Heute, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
2
Abpfiff
Gut sah es für das Gastgeberteam von Trainer Damian Apfeld dabei von Beginn an nicht aus. Denn es waren kaum zwei Minuten gespielt, als sich Etienne Feese aus 16 Metern ein Herz fasste und die Gäste in Führung brachte. Danach erhöhten die Ratinger zwar den Druck, mussten sich aber zweimal glücklich schätzen, durch Luke Kawabe (11.) und Feese (12.) nicht mit 0:2 in Rückstand geraten zu sein. In der 35. Minute schlugen die Ratinger dann allerdings zurück. Nach einem Eckstoß köpfte Almedin Gusic den Ball mit seinem 2. Saisontor zum 1:1 ein, so ging es dann auch in die Kabinen, nachdem Len Heinson eine weitere gute Möglichkeit für die Hildener ausgelassen hatte.

Len Heinson entscheidet die Partie

Und nach dem Wechsel waren es weiter die Hildener, die sich Großchancen erspielten, diesmal durch Pascal Weber (47.) und Mohamed Cisse (49./54.). Len Heinson war es letztlich, der das Spiel mit seinem Treffer in der 76. Minute zugunsten der Hildener entschied. Das Ergebnis hatte auch nach vier Minuten Nachspielzeit Bestand. Damit haben die Hildener den Rückstand auf Ratingen auf sechs Zähler verkürzt und mit Schonnebeck und dem KFC Uerdingen nach Punkten gleichgezogen - die beiden direkten Verfolger können nun auf drei Punkte an Ratingen herankommen.

Ratingen 04/19 – VfB 03 Hilden 1:2
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic (80. Cem Sabanci), Slone Matondo, Almedin Gusic, Emre Demircan, Clinton Asare, Rinor Rexha (81. Umut Yildiz) (89. Edin Hadzibajramovic), Guiliano Zimmerling, Sven Kreyer (67. Ali Hassan Hammoud) - Trainer: Damian Apfeld
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann (84. Leon Prokshi), Len Heinson, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Dominik Rodrigues Figueiredo, Luke Kawabe, Pascal Weber (89. Marvin Michell Theis), Mohamed Cisse, Etienne Feese - Trainer: Tim Schneider
Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Etienne Feese (2.), 1:1 Almedin Gusic (35.), 1:2 Len Heinson (76.)

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: