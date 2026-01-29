Oberliga-Kracher zwischen Baumberg und KFC abgesagt

An der Anlage der Sportfreunde Baumberg wird an diesem Wochenende kein Ball rollen. – Foto: Markus Becker

Völlig aus dem Nichts kommt die Nachricht im Angesicht der hartnäckigen äußeren Umstände nicht. Dennoch ist die Partie zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem KFC Uerdingen die erste des anstehenden 18. Spieltags, die nicht stattfinden wird.

Eventuell könnte sich infolge der vielen Absagen in der Regionalliga West auch noch ein neuer Testspielpartner für die Uerdinger ergeben. In Anbetracht der derben Klatsche gegen Borussia Mönchengladbach II (1:7) von vor zwei Wochen war Stöhr aber noch nicht unbedingt begeistert, auf eine weitere Profi-Reserve zu treffen.

"Ich glaube, dass man aufgrund der Temperaturen der nächsten zwei Tage eigentlich hätte spielen können", wendet KFC-Trainer Julian Stöhr im Gespräch mit FuPa Niederrhein ein. Der Übungsleiter wurde schon am heutigen Mittag (29. Januar) über die Spielabsage informiert. Stattdessen sind die Krefelder nun also auf der Suche nach einem spontanen Testspiel-Kontrahenten. "Ja, wir sind schon aktiv dabei, aber es ist leider nicht so leicht", schildert Stöhr.

Doch zumindest Regionalliga-Schlusslicht SSVg Velbert, dessen Ligaspiel ebenfalls kurzrfristig auf Eis gelegt wurde, dürfte eine gute Alternative abbilden. Das Kräftemessen mit den Blauen Löwen war eigentlich auch für die laufende Wintervorbereitung angedacht, kam zum damaligen Zeitpunkt aber ebenfalls witterungsbedingt nicht zustande. Ob es dazu oder zu einem anderen Testspielgener kommt, dürfte sich relativ bald ergeben. Zuerst plant Stöhr aber noch mit einer (zusätzlichen) Trainingseinheit. "Wir werden zunächst wahrscheinlich um 10 Uhr trainieren. Das wissen die Jungs noch nicht, das sage ich denen aber gleich noch."

