SC Frintrop: Umbruch ohne Aufstiegsdruck Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der vergangenen Saison wurde der Kader recht deutlich verändert. Trotzdem läuft es nicht schlecht. Aufstiegsdruck ist nicht da, der Wille aber schon. Derweil stehen die ersten Winterzugänge fest.

Beim SC Frintrop ist in dieser Saison einiges neu. Da wäre zunächst das Offensichtliche: Nach zwölf Jahren in Folge in der Bezirksliga geht der SC in dieser Spielzeit erstmals wieder in der Kreisliga A an den Start. Entsprechend gab es unter Trainer Kevin Voß, der in der vergangenen Saison übernahm, einen größeren Umbruch im Kader. "Es ist schon eine Umstellung. In der letzten Saison ist alles negativ gelaufen. In der neuen Liga weiß man nicht genau, wo man steht - das haben wir aber ganz gut aufgefangen", sagt Voß.