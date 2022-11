SC Eisental-FVS

Die erste Viertelstunde hatte der SCE leichte Feldvorteile im Mittelfeld und wirkten etwas giftiger, ohne aber einen Torabschluss zu kreieren. Mit dem ersten Torschuss gingen allerdings die Gäste in Führung: Lotter wurde auf Linksaußen von Wippich freigespielt, dieser fackelte aus 16 Metern nicht lange und feuerte den Ball furios in den rechten Winkel (19.). In den Folgeminuten schloss sich die Partie nahtlos an die erste Viertelstunde an - giftige Gastgeber ohne Torabschlüsse und Gäste, die zwar besser ins Spiel fanden und ballsicherer wurden, ihre Räume aber nicht zu nutzen wussten. Der Ausgleich für die Rotweißen fiel dann in der 39. Minute per Elfmeter. Jens Müller traf bei einer Faustabwehr nach Freistoßflanke den Ball nicht voll, aber umso mehr den Kopf von Gegenspieler Brass. Den fälligen Kann-Elfmeter versenkte Stemmer mit viel Glück und Dusel. Die Gäste wollten nun aber unbedingt die Führung zurück und fuhren in den letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit einen anderen Gang. Erst scheiterte Wippich per Freistoß an der Latte (41.), eine Minute später öffnete Deißig mit einem Diagonalball in den Lauf von Wippich einen Raum, welchen letzterer zu nutzen wusste, in den Strafraum zog und einen Elfmeter gegen Meier rausholte. Tim Schmidt schnappte sich das Leder und versenkte kühl zum 1:2 (42.).

Die zweite Halbzeit spielten die Gäste mit einer deutlichen Leistungssteigerung, der Elfmeter vom SCE sollte der einzige Torschuss im ganzen Spiel bleiben. Der FVS presste hoch an und erzwang so immer wieder den Ball, so auch in der 74. Minute. Stefan Hironimus luchste dem Eisentäler Torhüter Bauer den Ball ab und musste nur noch ins leere Tor einschieben. Kurz zuvor scheiterte er noch im Eins gegen Eins. Zwei Minuten später scheiterte Karadag alleine vor Bauer, weil er den Ballunsauber querlegte, an Brügel, der in letzter Sekunde klärte. Doch Stefan Hironimus schnürte in der 79. Minute den Doppelpack, nachdem er erneut Bauer umkurvte. Den Schlusspunkt setzte Deniz Karadag mit einer Volleyabnahme nach Flanke von Stefan Hironimus durch die Beine des Eisentaler Rückhalts (85.).

Hochverdient setzt sich der FVS beim SC Eisental durch und ist nun punktgleich mit dem Tabellenersten aus Vimbuch. Nächsten Sonntag um 14:30 Uhr darf der FV Sandweier den SV Sasbachwalden zum absoluten Topspiel des Spieltags im heimischen Sandbuckelstadion begrüßen.