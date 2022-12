SC Drolshagen: Jung-Coach Flender hat sich bewährt Der SC Drolshagen ist in seiner vierten Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte bereits zu einer echten Größe herangewachsen.

Nach Platz 3 in der Vorsaison hat der 31-jährige Patrik Flender die Arbeit seines Vorgängers Holger Burgmann nahtlos fortgesetzt. Auf Platz 4 liegend könnte in der Landesliga 2 sogar noch der Angriff auf die Spitze erfolgen. Kein Wunder, dass der über 100-fache Oberliga-Spieler, der seit 2020 beim SC Drolshagen aktiv ist, seine Trainerkarriere fortsetzen darf. Der Vertrag mit dem B-Lizenz-Inhaber wurde bis 2024 verlängert.

“Es passt perfekt. Wir haben ihn damals als spielenden Co-Trainer geholt. Er hat die Kurve von der Rolle als Co-Trainer und vom Mannschaftskameraden bis zum Cheftrainer geschafft und genießt den Respekt in der Mannschaft. Unser Ziel war es immer, uns zu etablieren, wobei wir mit Platz drei im vergangenen Jahr top abgeschlossen haben. Das muss man natürlich auch bestätigen, durch einen Platz im oder im oberen Mittelfeld. Ich denke, da sind wir mit Holger Burgmanns Vorarbeit und Patrik Flenders jetziger Arbeit super unterwegs”, freut sich der Sportliche Leiter Domenik Vitale.



Dabei gilt es das große Engagement auch abseits des Platzes hervorzuheben. So kümmert sich Flender auch um die Integration der A-Jugendlichen. “Er hat schon einige Jugendspieler mit eingebaut, es trainieren immer wieder welche mit. Wie Simon Pfeifer, Jonas Weuste oder Nick Reiss, um nur drei zu nennen”, so Vitale.



In der Vereinsmeldung heißt es: "Die sportliche Bilanz ist mehr als zufriedenstellend. Aktuell rangiert die Buscheid-Elf auf dem 4. Platz der Landesliga. Bedenkt man, dass die Liga mit Mannschaften wie Westfalia Soest, Bad Westernkotten und dem Westfalenliga-Absteiger FSV Gerlingen deutlich an Qualität dazugewonnen hat, ist das schon beachtlich."