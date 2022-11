Das 1:4 im Derby beim SV Konz steckt den Saartalern (weiße Trikots) noch in den Gliedern. – Foto: Alfred Weinandy

Saartal-Trainer angesäuert: „Das kann nicht unser Anspruch sein“ Bezirksliga: Krisenstimmung bei Heiko Niederweis und seinem Team nach der Derby-Klatsche in Konz – Daleiden will Serie am Moselufer ausbauen.

SG Kyllburg – SV Zeltingen-Rachtig (Samstag, 16 Uhr, Rasenplatz Badem) Nach dem 0:7 in Schleid ist Alarmstufe Rot bei den Vereinigten aus Kyllburg, Badem und Gindorf ausgerufen worden. Gegen die ebenfalls arg gefährdeten Kicker von der Mittelmosel will Trainer Roger Reiter im Bademer Kirmesspiel „alles daransetzen, um mit drei Punkten wieder etwas Luft zu holen. Wir müssen das Optimale herauskitzeln“. Mit Pierre Valerius und Lars Oldenburg (beide klagen über Kniebeschwerden), dem rotgesperrten Bastian Weber sowie Felix Leuschen, Daniel Robertz, Yannick Mohr, Jonas Rees, Marius Willwertz und Jonas Knauf, fehlen Reiter aktuell neun Stammspieler. Für Zeltingens Spielertrainer Pascal Meschak wird die Partie in der Eifel ein richtungsweisendes Spiel: „Derjenige, der die wenigsten Fehler begeht, gewinnt das Match.“ Benedikt Kaufmann droht weiterhin auszufallen. SG Saartal Trassem – SG Mont Royal Enkirch (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Trassem) „So wie wir uns momentan präsentieren, kann das nicht unser Anspruch sein. Es gilt nun, die Vorgaben klar umzusetzen.“ Die Worte von Saartal-Coach Heiko Niederweis zeugen unmittelbar nach der sehr enttäuschenden Vorstellung in Konz (1:4) von einem guten Schuss Niedergeschlagenheit. Unter der Woche gab es eine teaminterne Sitzung, in der er die Richtung nochmals deutlich gemacht habe, so Niederweis. Dominik Lorth (Meniskusverletzung), Tobias Baier (Urlaub) und Kim Schu (beruflich bei der WM Katar, TV berichtete) fallen aus, Christopher Boesen ist aus der Verletzung zurück. Nach dem ersten Saisonsieg vergangenen Sonntag gegen Zewen (3:1) hat sich die SG Mont Royal auch in Schleid beim Nachholspiel gut geschlagen und nur mit 1:3 verloren. „Schleid ist eine überragende Truppe. Auch Schoden ist auf diesem Level einzuordnen. Doch wir wollen den Schwung vom Zewen-Spiel mitnehmen und uns mit allem wehren, was uns zur Verfügung steht“, gibt sich Enkirchs Trainer Thomas Kappel kämpferisch. Christian Krüger fällt berufsbedingt aus. Maximilian Filzen musste in Schleid nach 22 Minuten verletzt runter. Sein Einsatz ist gefährdet. Rotgesperrt fehlt Andre Bezarti. SG Geisfeld – SV Rot-Weiß Wittlich (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Reinsfeld) Um Verfolger Mosella Schweich weiter in Zugzwang zu versetzen, will Wittlich im Hochwald nichts anbrennen lassen und die Serie von 14 ungeschlagenen Spielen fortsetzen. Doch Coach Karl-Heinz Gräfen warnt: „Wir dürfen uns keinen Ausrutscher erlauben und wissen, dass Geisfeld sehr heimstark ist. Ich zähle das Team noch immer zu den Topteams der Liga.“ Verletzungsbedingt fallen Nicolae Stefan, Gabriel Harig und Daniel Littau weiterhin aus. Seine Mannschaft sei gegen den Tabellenführer nur Außenseiter, weiß Sven Gaspers, Spielertrainer der Vereinigten aus Geisfeld, Rascheid und Reinsfeld. „Der Wittlicher Kader hat durchgängig Rheinlandligaformat. Dennoch wollen wir alles reinwerfen und versuchen, unsere beste Leistung auf den Platz zu bringen“, kündigt Gaspers einen großen Kampf an. TuS Schillingen – SG Geichlingen (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Schillingen) Gegen Geisfeld (1:3) zeigte sein Team gute Ansätze. Grund genug für den neuen Geichlinger Trainer Ingo Grün, daran anzuknüpfen: „In den restlichen vier Spielen wollen wir noch sechs Punkte einfahren. Um in Schillingen zu gewinnen, sollten wir stabil stehen und die Chancen cleverer nutzen.“ Grün muss ohne den rotgesperrten Jannick Spartz auskommen, hat aber Alexander Roth nach abgesessener Sperre wieder an Bord. Wegen muskulärer Probleme ist Peter Pott fraglich. Mit Stefan Bormann kehrt ein Routinier aus der zweiten Garde zurück. Für Schillingens Coach Sascha Freytag wird das Heimspiel gegen den Vorletzten kein Spaziergang: „Geichlingen hat sich wesentlich verbessert. Wir haben in acht Heimspielen erst sechs Punkte einfahren können. Ich erwarte ein enges und intensives Spiel.“ Während Christian Weber urlaubsbedingt ausfällt, stehen hinter Mark Münker, Torsten Schuh, Marius Becker und Julian Flesch noch Fragezeichen. SV Lüxem – SV Hetzerath (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Lüxem) In einer Partie zweier Tabellennachbarn aus dem Mittelfeld erwartet Lüxems Trainer Oliver Hongla ein „intensives, spannendes Duell auf Augenhöhe. Wir wollen definitiv unsere spielerischen Anlagen ausnutzen, doch ohne Körperlichkeit wird es gegen Hetzerath nicht gehen“. Wieder mehr Tempo in die Angriffe zu bekommen und mehr Präzision in den Abschlüssen zu zeigen, sind Hongla wichtig. Lukas Follmann fällt wegen einer Knieprellung aus, Lorenz Budinger ist weiterhin verletzt, und Karim Aswad liegt mit einer gebrochenen Hand auf Eis. Auch Benedikt Schönhofen laboriert noch an einer hartnäckigen Verletzung. Fraglich ist zudem Nils Schermann (Knieprobleme). Janek Laas fehlt berufsbedingt. Jonas Adams und Raphael Ney (aus Urlaub) kehren zurück. Um nicht in ungewollte Abstiegsängste zu geraten, fordert Hetzeraths Coach Michael Urbild „90 Minuten mit Volldampf dagegenzuhalten. Wir müssen aber auch den Kopf einschalten, um das Glück zu erzwingen.“ Der Hetzerather Coach plant ohne die weiterhin verletzten Tim Denis, Maik Elsen und Philipp Beuel. Wilfried Koffi fällt mit einem Bänderriss aus. Wegen noch nicht restlos auskurierter Grippe sind Torwart Yannick Tömmes und Manuel Tormann fraglich, genauso wie Mario Kön und Max Lehnert (beide Knieprobleme).