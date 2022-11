Saarburg/Serrig wieder stark Frauenfußball-Rheinlandliga: So spielten die Teams aus der Region Trier.

Maria Schmitz und Katharina Frick brachten die Fidei mit 2:0 in Führung. Mit einem Doppelschlag konnte Elena Maier jedoch ausgleichen (65./69.). Mit zunehmender Spieldauer gingen der personell angeschlagenen Fidei die Kräfte aus, sodass Mia Dietrich sogar noch den Siegtreffer für Diez-Freiendiez erzielte.

SC Bad Neuenahr II – VfL Trier⇥ 4:0 (3:0)

Nach zwei Minuten traf Loredana Martini zum 1:0. Eva Floßdorf und erneut Martini stellten das Ergebnis noch vor der Pause auf 3:0. Im zweiten Durchgang stand der VfL stabiler, musste kurz vor Ende aber noch das 0:4 durch Amal Bouchuari hinnehmen.

VfL Trier: Hannah Schwind - Chiara Herkenhoff, Leonie Laros, Stella Marx (68. Patricia Seibel), Lena Kerpen, Cherin Julien, Lea Monzert (80. Rachel Buckingham), Amelie Brörmann, Anna Smolka, Michelle Tapprich, Ann-Kathrin Schmidt (82. Vanessa Tegtmeyer)

Tore: 1:0/3:0 Loredana Martini (2./38.), 2:0 Eva Floßdorf (27.), 4:0 Amal Bouchuari (82.)

FV Rübenach – FSG Saarburg/Serrig⇥ 0:2 (0:0)

Saarburg entführte auch in Rübenach drei Punkte und ist seit vier Spielen ungeschlagen. Nach einem Konter markierte Elena Schmitt die SG-Führung (53.). In der Folge kam Rübenach zu guten Chancen. Am Ende machte Jana Flesch mit dem 2:0 jedoch den Deckel drauf.⇥(se)

Saarburg/Serrig: Lea Jung (58. Jessica Bechter) - Jana Flesch, Maren Suder, Emily Bauschert, Lara Britten, Nina Micarelli, Mira Meyer, Elena Schmitt (90.+1 Romina Santo), Jana Jacobs, Sophia Fisch, Cassandra Charlier

Tore: 0:1 Elena Schmitt (53.), 0:2 Jana Flesch (90+2.)