RWO patzt, WSV kassiert späten Knockout, kein Sieger im Topspiel

SC Wiedenbrück – MSV Duisburg 0:2 SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Luca Kerkemeyer, Imran Ali, Luis Allmeroth, Saban Kaptan (64. Nick Flock), Jan-Lukas Liehr, Mats Brune (72. Lamin Touray), Iskender Aslan (55. Fabian Brosowski), Timo Spennesberger, Niklas Szeleschus, Davud Tuma (72. Benjamin Friesen) - Trainer: Sascha Mölders MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (82. Moritz Montag), Alexander Hahn, Can Coskun (46. Mert Göckan), Jonas Michelbrink (82. Jesse Tugbenyo), Leon Müller (65. Florian Egerer), Steffen Meuer, Patrick Sussek, Thilo Töpken (76. Malek Fakhro), Maximilian Dittgen - Trainer: Dietmar Hirsch Schiedsrichter: Henry Schröder (Hiddesen) - Zuschauer: 2550 Tore: 0:1 Thilo Töpken (11.), 0:2 Steffen Meuer (89.)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Mühsam aber erfolgreich schloss der MSV Duisburg die Auswärtsfahrt zum Kellerkind aus Wiedenbrück ab. Über den Spielverlauf hatten die Zebras deutliche Feldvorteile und auch die besseren Chancen und üben mit den drei Punkten vom Freitagabend etwas Druck auf das restliche Feld in der Spitzengruppe aus.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Die Schalker bestrafte die mangelhafte Chancenverwertung des WSV und sprangen dank eines späten Treffers von Yannick Tonye (90.) ans rettende Ufer, vorbei an den Wuppertalern. Nach mittlerweile drei Niederlagen in Folge sollten alle Alarmglocken bei den Bergischen Löwen geläutet werden.

In einer munteren Partie hatte nur wenige Momente nach Anstoß direkt Noah Pesch die Möglichkeit zur Führung, doch zielte knapp vorbei (1.), wenige Minuten später war auch Rödinghausen an der Reihe, aber auch Paterson Chatos Kopfball verfehlte sein Ziel (4.). Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wagten sich beide Seiten immer wieder nach vorne, wobei der SVR insgesamt wohl ein kleines Chancenplus in die Kabinentrakte mitnehmen durfte.

Nach dem Seitenwechsel hatten dann beide Seiten jeweils die große Chance zur eigenen Führung. Zunächst vergab Kushstrim Asallari freistehend nach einem Konter (67.), beinahe im Gegenzug ließ sich Mattis Rolfing zu lange für einen Abschluss Zeit und wurde bei seinem Versuch geblockt (68.). Es sollte letztlich beim torlosen Unentschieden bleiben. Gladbach muss weiter auf den MSV abreißen lassen, der sich mit acht Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze absetzt.

SV Rödinghausen – Borussia Mönchengladbach II 0:0

SV Rödinghausen: Matthis Harsman, Julian Wolff, Maximilian Hippe, Leon Tia, Luca Horn, Dominique Ndure, Marco Hober (46. Mattis Rohlfing), Paterson Chato, Marvin Benjamins (85. Kevin Wiethaup), Patrick Kurzen (74. Ayodele Adetula), Michael Seaton (75. Abdul Fesenmeyer) - Trainer: Farat Toku

Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Neutgens, Michel Lieder, Julian Korb, Yassir Atty, Lion Schweers, Fabio Chiarodia, Noah Pesch (64. Charles Herrmann), Veit Stange, Leon Ampadu (71. Moustafa Moustafa), Ing-yom Jung (64. Kushtrim Asallari), Shio Fukuda (65. Winsley Boteli) - Trainer: Eugen Polanski

Tore: keine Tore

______

Bocholts Serien gehen weiter