Beim WSV grüßt das Murmeltier: Viele Chancen, keine Tore

In der 31. Minute ersetzte Riccardo Grym den verletzten Bilogrevic. Es blieb ausgeglichen ohne richtig zwingende Möglichkeiten. Die beiden Teams investierten viel. Aber es zeigte sich auch, warum sie bis dahin erst jeweils 24 Saisontore erzielt hatten. Mehr als Halbchancen waren nicht zu verzeichnen. So ging es mit dem torlosen Remis in die Kabinen.