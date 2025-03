Dietmar Hirsch ist mit dem MSV Duisburg auf Aufstiegskurs. – Foto: Robin Bogaletzki

"Reißen uns den Arsch auf" - MSV Duisburg auf Aufstiegskurs Mit 2:0 gewinnt der MSV Duisburg beim SC Wiedenbrück und baut damit den Vorsprung in der Tabelle der Regionalliga West weiter aus. Das sagen die Trainer Dietmar Hirsch und Sascha Mölders nach dem Abpfiff.

Dass bei einer Pressekonferenz gleich zwei Trainer sitzen, die mit dem MSV Duisburg in der Bundesliga gespielt haben, dürfte absoluten Seltenheitswert haben. Dass sie dann auch noch bei einer Partie mit MSV-Beteiligung in Verantwortung stehen, steigert das ganze noch. So geschehen beim Duell in der Regionalliga West zwischen dem SC Wiedenbrück, seit Kurzem von Sascha Mölders trainiert, und dem MSV Duisburg mit Cheftrainer Dietmar Hirsch. Nach 90 Minuten gewannen die Zebras mit 2:0. Das sagen die Trainer zum Spiel.

"Es war ein hochverdienter Sieg. Wir haben wenig zugelassen und viele Torchancen gehabt. Der einzige Vorwurf an meine Mannschaft ist, dass wir das 2:0 erst so spät gemacht haben. In einer kurzen Phase zwischen der 25. und 40. Minute haben wir ein wenig die Kontrolle verloren, ansonsten das Spiel aber bestimmt", fasste Duisburgs Übungsleiter die Partie kurz und knapp zusammen. Sein Trainerkollege pflichtete ihm bei: "Die erste Viertelstunde hatten wir komplett den Stift in der Hose. Ich weiß gar nicht wieso, denn eigentlich müssen wir uns freuen. Das ärgert mich. Wir haben alles reingeschmissen, aber wir wussten natürlich auch um die Qualitäten von Duisburg. Trotzdem haben wir ihnen alles abverlangt. Wir sind uns aber auch einig, dass der MSV in dieser Liga nichts zu suchen hat." Zurück zu alter Stärke