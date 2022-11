RW Ahlen: Zimmermann-Ära ist beendet Regionalligist RW Ahlen hat auf den anhaltenden Abwärtstrend reagiert und sich von Chefcoach Andreas Zimmermann getrennt, der noch im März 2022 mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet worden war.

Der 52-jährige Zimmermann hatte zusammen mit Co-Trainer Nilius im November 2020 übernommen und den Klassenerhalt geschafft. Begünstigt damals natürlich durch die Situation, dass nur der Tabellenletzte der Regionalliga West abstieg, da die Amateurspielklassen coronabedingt abgebrochen wurden.

Nachdem die Vorsaison auf einem mehr als zufriedenstellenden 10. Platz beendet wurde, gab es bereits wieder ambitioniertere Stimmen im Ahlener Umfeld. So war die Rede davon, "mittelfristig wieder die Nr. 1 im Münsterland" zu werden.

Davon ist RWA aber weiterhin Welten entfernt, dürfte eine realistische Einschätzung sein. Umfangreiche Investitionen wurden getätigt, um das von Trainer Zimmermann selbst ausgegebene Ziel "Einstelliger Tabellenplatz" zu erreichen, schreibt der Verein in seiner Meldung. Die Realität sieht aber so aus, dass man punktgleich mit einem direkten Abstiegsplatz auf Platz 15 rangiert. Die Zeit rund um den am Wochenende witterungsbedingten Ausfall des Heimspiels gegen den Wuppertaler SV wurde daher offensichtlich zu einer Analyse genutzt, an dessen Ende die Entlassung Zimmermanns entschieden wurde.