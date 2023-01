RW Ahlen reagiert auf Brüseke-Ausfall - Brinkmann hat unterschrieben Acht Tage vor dem Pflichtspielauftakt gegen den SC Wiedenbrück hat Regionalligist RW Ahlen auf die Verletzung von Stammkeeper Robin Brüseke reagiert.

In seiner schon länger andauernden Karriere war Brinkmann nur in der Saison 2017/18 beim SC Paderborn 07 II Stammkeeper. Ausgebildet beim DSC Arminia Bielefeld hat der gebürtige Paderborner in seinen ersten Seniorenjahren 57 Oberliga-Einsätze für die SCP-Reserve absolviert. Bei seinen Regionalliga-Stationen Eintracht Trier, Germania Halberstadt und zuletzt FC Energie Cottbus kam Brinkmann nur auf acht Einsätze. Auch beim Drittligisten SC Verl waren es in der Endphase der Saison 2020/21 nur drei Partien.

Brinkmann, dessen Vertrag in Cottbus im Sommer nicht verlängert wurde, freut sich auf sein neues Engagement: “Ich bin froh hier zu sein. Die Mannschaft macht einen guten Eindruck und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die angestrebten Ziele zu erreichen."