Rumpfprogramm in der Kreisliga A Ill/Theel Göttelborn chancenlos in Hirzweiler-Welschbach

VfB Heusweiler II - SV Dirmingen-Berschweiler II 2:3 (2:2). Gleich zweimal ging der VfB in dieser Partie in Führung und stand am Ende doch mit leeren Händen da. Verantwortlich dafür war der späte 2:3-Siegtreffer der Gäste, resultierend aus der 90. Minute.

SG Hirzw.-Welschb./Stennw. II - SV Göttelborn II 7:2 (6:0). Einen rabenschwarzen Sonntag erwischte die Mannschaft von Tobias Thielen beim Auswärtsspiel in Hirzweiler-Welschbach. Bei der 2:7-Niederlage traf Gästespieler Fabian Dörr gleich dreimal ins Schwarze. Eigentlich war die Niederlage bereits zur Halbzeit besiegelt. Zu diesem Zeitpunkt stand es 6:0. Mehr als Ergebniskosmetik gelang dem SV Göttelborn II in der Schlussphase nicht mehr.

Dirmingen zeigte sich von Anfang an sehr kompakt und hatte in der 70. Minute das Glück auf seiner Seite, dass VfB-Spieler Justin Kirsch, beim Stande von 2:2, "ein ganz dickes Ding" hatte liegen lassen. Dabei spielte er den gegnerischen Torhüter geschickt aus und stand frei vorm Tor. Doch statt den Ball einzunetzen, jagte er die Kugel über das Gebälk. Am Ende war es ein individueller Fehler der Heimelf, der zum 2:3 führte. Kay Marzeion, der Trainer des VfB nach der Partie: "Eine völlig unnötige Niederlage meiner Elf. So ein Spiel darfst du einfach nicht verlieren."

SV Holz-Wahlschied II - SV Bubach-Calmesweiler II 2:2 (1:2). Der Gastgeber hätte, gemessen an den Torchancen, nach wenigen Minuten bereits 3:0 führen müssen. Zwei vermeidbare Gegentore sorgten zum zwischenzeitlichen 1:2. Dabei spielte das Geschehen zu achtzig Prozent in der Hälfte des Gegners ab. Die Gäste verlagerten sich meist aufs Kontern und hatten damit Erfolg. Als der Druck des Gastgebers zusehends größer wurde, fiel er doch noch, der hochverdiente Ausgleich. Ralf Christoph, der Trainer von Holz-Wahlschied nach dem Spiel: "Heute hat man Torjäger Kevin Klein schmerzlich vermisst. Er allein hätte die Partie entscheiden können. Chancen waren auch nach dem 2:2-Ausgleich noch genügend da. Und wie das so ist im Fußball: Wenn du die Bude nicht triffst, kannst du auch nicht gewinnen."