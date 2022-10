Rulle II noch ohne Sieg Der Aufsteiger tut sich in der Kreisliga schwer und hat bisher nur zwei Punkte auf dem Konto.

Der Aufsteiger galt für viele Experten eigentlich als Mannschaft, der durchaus die Qualifikation für die neue Kreisliga zugetraut wurde. Es stand fast der gleiche Kader wie in der letzten Spielzeit zur Verfügung, drei Spieler kamen aus dem ersten Herrenteam. Aber es kam dann vollkommen anders, Trainer Ansgar Hinrichs kann Hintergründe nennen: "Wir haben derzeit viele Verletzte und müssen auch einige Spieler an das Bezirksligateam abgeben, das auch unter Verletztungsproblemen leidet". Zudem ständen Urlaubs- und berufsbedingt nicht immer alle Spieler zur Verfügung. So konnte Hinrichs bisher noch nicht an zwei Spieltagen hintereinander die gleiche Mannschaft aufbieten, über dreissig Spieler wurden schon eingesetzt. Auch im Training seien wegen der genannten Gründe derzeit maximal 12-14 Spieler verfügbar, manchmal seien es auch weniger. Und die Kreisliga sei schon ein anderes "Brett" als die Kreisklasse.

Mit der mageren Ausbeute von zwei Punkten und einem Torverhältnis von 3:30 Toren will sich der Coach aber nicht zufrieden geben und gibt sich kämpferisch: "Wir werden alles daran setzen um schnellstmöglich erfolgreich zu sein, die Stimmung ist weiterhin gut". Schon am nächsten Spieltag gegen Vehrte besteht die Möglichkeit auf einen ersten Sieg. Und man dürfe bei der Tabellensituation, so Hinrichs, nicht ausser Betracht lassen, dass nur drei Reserveteams in der Liga spielen und die hätten es erfahrungsgemäss schwerer.