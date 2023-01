Rückzug: Viktoria Frechen steht als Absteiger fest Bezirksliga, Staffel 1: Schlusslicht Viktoria Frechen meldet sich mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb ab.

Spiele werden aus der Wertung genommen

Die Viktoria wird mit ihrem Rückzug komplett aus der Wertung verschwinden, alle gespielten Spiele werden ab sofort nicht mehr in der Tabelle geführt. Große Veränderungen wird es dadurch im Tableau aber nicht geben, schließlich hatten ohnehin 13 Teams drei Punkte gegen die DJK geholt. Die einzigen Profiteure: Germania Zündorf und der SV Westhoven-Ensen hatten gegen Frechen nur einfach gepunktet, verlieren also zwei Punkte weniger als der Rest der Liga. Zusätzlich bedeutet der Ausfall des Tabellenletzten eine kleines Plus an Erholung für die Bezirksligisten - durch die nun ungerade Zahl an Teams, hat jede Woche eine Mannschaft spielfrei.

Für Frechen selbst, werden die nächsten Monate nicht auf, sondern neben dem Platz zukunftsweisend. Es wird darum gehen, wieder eine schlagkräftige Mannschaft für die neue Saison auf den Platz zu bringen, in der die Viktoria aller Voraussicht nach in der Kreisliga A Rhein-Erft an den Start gehen wird.