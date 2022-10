Das sind die Rückzüge am Niederrhein in der Spielzeit 2022/23. – Foto: Graff & Nückel

Rückzüge 2022/2023: Diese Teams haben am Niederrhein abgemeldet Vorzeitige Rückzüge gehören im Amateurfußball dazu, auch am Niederrhein - hier gibt es die Abmeldungen der Saison 2022/2023 in einer kompakten Übersicht.

Auch zur Saison 2022/2023 sammelt die Redaktion von FuPa Niederrhein wieder die Rückzüge aller Mannschaften im Fußballverband Niederrhein (FVN) in einer großen Übersicht. Sollten Teams in dieser Übersicht fehlen, meldet euch gerne mit einer E-Mail an fupa@rp-digital.de bei uns.

FuPa Niederrhein sucht laufend Ligaleiter, die bei der Datenpflege einzelner Ligen helfen. Von Vorteil ist natürlich, wenn sich die Ligaleiter in der entsprechenden Klasse auch auskennen, beispielsweise als Spieler, Schiedsrichter und/oder Trainer aktiv sind. Hier gibt es alle Informationen zur Ligaleitung auf FuPa. Herren

Überregional Duisburg, Dinslaken, Mülheim B2: TuS Union Mülheim II

C3: Yesilyurt Möllen II Düsseldorf C-Quali 2: TuS Homberg II Grevenbroich und Neuss C1: DJK Rheinkraft Neuss II Essen A2: TuS 84/10 Bergeborbeck

C1: SV Kray, AL-ARZ Libanon III Kempen und Krefeld A: VfR Krefeld-Fischeln II, SuS Schaag

B2: SV Oppum II

B3: SC Bayer 05 Uerdingen

C2: VfR Krefeld III

C3: TuS St. Hubert II Kleve und Geldern B1: SV Bedburg-Hau, SuS Kalkar

C4: TSV Nieukerk III Moers Mönchengladbach und Viersen A: TDFV Viersen, VfB Korschenbroich

C-Quali 2: BWC Viersen III Oberhausen und Bottrop C1: Dostlukspor Bottrop IV, BV Osterfeld IV

C2: VfR Polonia Bottrop-Ebel II