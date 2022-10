Rücktritt: René Queck nicht mir sportlicher Leiter in Steinach René Queck ist als sportlicher Leiter beim SV 08 Steinach zurückgetreten. Der Nachfolger hat das Amt bereits übernommen.

"Mein Tag hat auch nur 24 Stunden", sagt René Queck im FuPa-Gespräch und gibt damit bereits die Begründung für seinen Rücktritt. Vorgefallen sei nämlich nichts und im Bösen hinterlässt er das Amt des sportlichen Leiters auch keinesfalls. "Das hat rein zeitliche Aspekte. Es gibt da nichts Böses, es ist alles im grünen Bereich. Die letzten Jahre haben einfach auch Energie gekostet", so Queck.

Mit Stephan Wild hat sein Nachfolger bereits übernommen. Eine naheliegende Lösung, denn Wild kennt nicht nur den Verein als ehemaliger Spieler bestes, sondern hat sich auch seit geraumer Zeit administrativ eingebracht. "Stephan ist schon seit Sommer dabei. Da haben wir uns in der Abteilungsleitung neu aufgestellt", sagt Vorgänger René Queck und beschreibt damit einen weitestgehend fließenden Übergang. Queck selbst wird weiterhin nah am Team und am Verein sein. Seinen Aufgaben im Trainerteam wird er nämlich weiterhin wie gewohnt nachgehen. "Seit Februar mache ich Torwarttrainer. Wir haben vier Keeper, die Stimmung im Torwartteam ist gut und es macht mir viel Spaß. Außerdem ist diese Aufgabe für mich gut planbar. Wir trainieren zweimal die Woche und haben am Wochenende ein Spiel. Das will ich auch weiterhin machen", so Queck.