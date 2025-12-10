Rück-, Ein- & Ausblicke: Wie gut war unsere Prognose in der Gruppe 2?

Das Bild täuscht: Die Stäfner behielten in der ersten Meisterschaftshälfte zumeist den Überblick. – Foto: Doris Studer

Winterpause, die Tabellen sind eingefroren. Zeit, zurückzublicken, Bilanz zu ziehen und vielleicht auch schon wieder etwas nach vorne zu schauen. Die Saisonprognose zur 2.-Liga-Gruppe 2 war keine einfache. Es zeigt sich jedoch: In den meisten Fällen lagen wir mit der Einschätzung nicht allzu schlecht. Es gibt aber auch einige wenige gröbere Abweichungen.

Nach der Vorrunde gibt es in dieser Gruppe eine Zäsur. Vorne zeichnet sich eine klare Spitzengruppe ab, gefolgt von einem breiten Tabellenmittelfeld, zudem zwei Mannschaften, die mit einigem Rückstand am Tabellenende liegen. 1. SC Veltheim – 31 Punkte (getippt 1. / Vorsaison 2.)

Die Veltemer sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Der Winterthurer Quartierverein muss diese Saison den Aufstieg ganz einfach schaffen. Der SCV hat dafür schon mal vorgelegt. Allerdings beträgt der Vorsprung nur zwei Zähler. Im Frühling respektive Sommer kann Veltheim dann die Promotion klarmachen. Vorerst darf man sich mit Fug und Recht Wintermeister nennen und diesen Titel auch gebührend feiern.

Der SC Veltheim ist seiner Favoritenrolle in der Vorrunde gerecht geworden, auch wenn ihn Aufsteiger Wald zum Vorrundenabschluss noch ins Straucheln brachte. – Foto: Patrick Leuenberger

2. FC Stäfa – 29 Punkte (getippt 4. / Vorsaison 4.) Stäfa gehörte letzte Saison zum Quartett, das lange um den Aufstieg spielte. Das dürfte diese Saison gleich sein. Wir hätten die Rechtsufrigen nicht ganz so stark erwartet. Vor allem konnten sich die Stäfner auf ihre Heimstärke verlassen. Der Frohberg glich wiederum einer Festung. Damit ist die Truppe von Trainer Jonas Elmer (der erst kürzlich bei uns im Podcast zu Gast war) nun erster Verfolger von Favorit Veltheim und möchte natürlich weiterhin um den Aufstieg mitspielen. 3. Herrliberg - 27 Punkte (getippt 2. / Vorsaison 3.) Die Mannschaft von Trainer Beni Benz konnte die Leistung der letzten Spielzeit bestätigen und mischt wiederum vorne mit. Auf dem heimischen Langacker entschieden die Herrliberger alle Spiele für sich. Auch auswärts konnte der FCH viele Punkte einfahren. Und so bleibt man auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. In etwa so, wie wir dies auch vorausgesagt haben.

Auf dem heimischen Langacker eine Macht: der FC Herrliberg. – Foto: Aleksandar Bojkovic, picaco.ch

4. FC Glattbrugg - 24 Punkte (getippt 12. / Vorsaison 11.) Aufgrund der Klassierung in der Vorsaison liessen wir uns dazu verleiten, die Glattbrugger auf die Abstiegsplätze zu tippen. Welch ein Trugschluss. Da haben uns die Unterländer aber gewaltig eines Besseren belehrt. Generell war die Mannschaft von Trainer Radoljub Baratovic eine der grössten Überraschungen dieser Gruppe in der Hinrunde. 5. FC Gossau – 20 Punkte (getippt 5. / Vorsaison 9.) Die Oberländer sind und bleiben ein sicherer Wert in der Gruppe 2. Die letzte Saison schloss die Mannschaft von Trainer Andreas Häsler auf Rang neun ab. Diese Saison dürfte es weiter nach vorne reichen, wenn die Gossauer so weitermachen. So haben wir dies auch ungefähr vermutet. 6. FC Wald – 20 Punkte (getippt 8. / Aufsteiger) Der Aufsteiger ist vor allem zu Hause eine Macht. Zum Abschluss der Vorrunde gelang sogar der grosse Coup mit dem Heimsieg gegen Veltheim. Aber auch abgesehen davon war das eine beachtliche Hinrunde der Walder. Der FCW wird mit dem Abstieg – wie von uns prognostiziert – ganz bestimmt nichts zu tun haben, sondern weiterhin eine der ganz positiven Überraschungen dieser Gruppe bleiben.

Der FC Wald begeisterte seine Anhänger auch in der 2. Liga. – Foto: Doris Studer

7. FC Wiesendangen – 19 Punkte (getippt 3. / Vorsaison 5.) Da müssen wir schonungslos eingestehen: Wir haben uns vertippt. «Wisi» lieferte unter dem neuen Trainer und unserem früheren Analysten Sokol Maliqi nicht ganz so gut, wie erwartet. Dennoch ist der siebte Zwischenrang bei Saison-Halbzeit wahrlich kein Weltuntergang für die Wiesendanger. Sie dürften sich nach der Winterpause noch steigern. 8. FC Embrach – 19 Punkte (getippt 7. / Vorsaison 12.) Die Unterländer konnten sich im Vergleich zur Vorsaison deutlich steigern. In der Sommerpause hat sich Embrach verstärkt. Dies hat mit dazu beigetragen, dass der FCE ziemlich gut dasteht. Auch nach vorne könnte das Team von Markus Gross und Patrick Rico Hölzel noch weiter Boden gutmachen.

Der FC Embrach spielte bis anhin eine gute Rolle. – Foto: Doris Studer

9. FC Brüttisellen-Dietlikon – 18 Punkte (getippt 10. / Vorsaison 8.) Da lagen wir nur unwesentlich daneben. Die zweite Saison nach dem Aufstieg ist bekanntlich schwieriger. Und so war es denn auch für den FCB. Der Ligaerhalt sollte für die Mannschaft von Trainer Zahir Idrizi aber kein Problem sein. 10. FC Bassersdorf – 17 Punkte (getippt 9. / Vorsaison 7.) Dass es für «Bassi» keine leichte Saison wird, war klar. Nun stehen die Unterländer zur Winterpause mit einem vergleichsweise geringen Vorsprung auf die Abstiegsplätze da. Es braucht eine Steigerung des Teams von Trainer Christian Pandiani. Ansonsten geraten die Bassersdorfer noch mehr hinein in den Abstiegskampf. 11. FC Phönix Seen – 16 Punkte (getippt 14. / Vorsaison 10.) Wir tippten Phönix Seen als Schlusslicht. Begründung: Der Zenit der Mannschaft von Trainer Adrian Laski sei überschritten. Phönix spielte keine gewaltige Vorrunde, aber eben grundsätzlich auch keine allzu schwache. Gleichwohl befinden sich die Winterthurer nur minimal über dem Strich. Die Devise ist klar: Es geht tendenziell gegen den Abstieg respektive um den Klassenerhalt. 12. FC Greifensee – 14 Punkte (getippt 6. / Vorsaison 6.) Der andere grosse Abweichler der Saisonprognose: Eigentlich hätten wir die Greifenseer viel, viel weiter vorne erwartet. Die Mannschaft von Trainer Felix Bollmann spielte aber eine relativ verkorkste Vorrunde. Vorne ist sie lediglich in der Auswärts-Tabelle, die sie mit 13 Punkten anführt (bei - notabene - total 14 erzielten Punkten). Und so rangiert der FCG in der richtigen Tabelle zur Saisonhälfte nominell sogar auf einem Abstiegsplatz. Von dort will Greifensee möglichst rasch weg. Mit einer Leistungssteigerung und mehr Konstanz in der Rückrunde scheint das jedoch möglich.