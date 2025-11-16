Wald überrascht Leader - Veltheim ist Wintermeister

Mit viel Disziplin den Sieg errungen - Wald gewinnt gegen Veltheim mit 2:1. – Foto: Patrick Leuenberger

Nach zwölf hart umkämpften Spieltagen stand dieses Wochenende die 13. und letzte Runde vor der wohlverdienten Winterpause an. Für die Teams war es die letzte Chance, sich noch einmal in einem Pflichtspiel zu zeigen und einen versöhnlichen Abschluss des Fussballjahres 2025 zu finden.

Die Resultate im Schnelldurchlauf FC Embrach 4:1 FC Beringen

FC Greifensee 2:3 FC Brüttisellen-Dietlikon FC Küsnacht 0:3 FC Wiesendangen

FC Gossau 0:0 FC Bassersdorf FC Phönix Seen 0:1 FC Stäfa FC Glattbrugg 2:1 FC Herrliberg FC Wald 2:1 SC Veltheim FC Embrach - FC Beringen

Sehenswerte Partie in Embrach - das Heimteam siegt gegen Beringen. – Foto: Alex Allemann

Den Auftakt in die letzte Runde macht der FC Embrach, der im heimischen Bilg die Beringer empfängt. Dass beide Mannschaften vor der langen Pause nochmals alles geben wollten, das konnte man am Spielgeschehen gut festmachen, lieferten sich die beiden Teams doch einen sehenswerten Kampf. In der Startphase waren die Gäste bemüht, sich in der Offensive zu zeigen, und erspielten sich auch einige Chancen. Nach 25 Minuten waren es aber die Gastgeber, die die Fans ein erstes Mal jubeln liessen. Sandro Huber brachte seine Farben dank eines Fabelschusses aus rund 30 Metern zur 1:0 Führung. In der Folge ging es weiter mit dem Hin und Her. Nach dem Führungstreffer drückten die Hausherren auf das 2:0, ehe ab der 30. Minute die Beringer durch grossen Aufwand wieder ins Spiel fanden. Der Ausgleich fiel jedoch bis zur Pause nicht. Wie schon zu Beginn der Partie starteten die Gäste mit Grosschancen in die zweite Halbzeit. Auf das Startfurioso reagierten die Embracher jedoch gekonnt, indem sie durch Fabio Tiricola in der 52. Minute die Führung ausbauten. Mit dem 7. Saisontor für Sandro Huber in der 66. Minute waren die Gastgeber endgültig auf die Siegesstrasse abgebogen. Trotz des Anschlusstreffers von Tomaso Gentile in der 70. Minute änderte sich nichts am Ausgang der Partie. 10 Minuten vor Schluss gelang dem Mann des Spiels, Sandro Huber, gar noch der Hattrick zum 4:1-Endstand. FC Greifensee - FC Brüttisellen-Dietlikon Dem FC Greifensee bot sich in der letzten Runde tatsächlich nochmals die Möglichkeit, sich noch vor dem Winter über den Strich zu retten. Dafür wäre ein Sieg gegen den FC Brüttisellen-Dietlikon, der selbst nur einen Punkt Vorsprung auf Greifensee hatte, von Nöten gewesen. Die beiden Teams lieferten sich ein packendes Duell um das rettende Ufer. Die Hausherren vom Greifensee machten den Anfang: Nach einer guten Viertelstunde war Steven Fenner etwas aus dem Nichts für die 1:0-Führung verantwortlich. Nur knappe zehn Minuten später brachte eine Ecke, eingeköpft durch Marvin Meckes, die Brüttiseller zurück in die Partie. Weitere fünf Minuten später wussten die Gastgeber zu reagieren und erzielten dank Pascal Unholz den 2:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste vehement auf den Ausgleich, welcher in der 68. Minute auch fiel. Darwyn Burgos stand goldrichtig und konnte die Grosschance von Antonio Kaba Mangrei in ein Tor verwandeln. Nur vier Minuten später durfte sich dann Kaba selbst belohnen, indem er einen Elfmeter zu seinem 11. Saisontor und zum 3:2-Endstand verwandelte. Somit bleibt Greifensee nach der knappen Niederlage unter dem Strich, während sich der FCB etwas Luft verschaffen konnte. View this post on Instagram A post shared by Patrick Leuenberger (@zoregionalsport.ch) FC Küsnacht - FC Wiesendangen

Wiesendangen gewinnt mit 3:0 gegen Küsnacht und macht Punkte gut - Küsnacht ist nach Saisonhälfte Letzter. – Foto: Ramon Fritschi

Auch gegen den FC Wiesendangen ist für Küsnacht kein Kraut gewachsen. Schon früh biegt der FCW auf die Siegesstrasse ein, Robin Wüst wird in der 4. Minute alleine gelassen und kann zum 1:0 einnetzen. Kurz vor der Pause enteilt ebendieser Wüst der Küsnachter Verteidigung und sorgt für die 2:0-Pausenführung. Gute zehn Minuten nach Wiederanpfiff läuft schliesslich Sharon Schäffeler mit seiner unheimlichen Schnelligkeit zum 3:0 an und setzt den Deckel endgültig drauf. Nachdem der FCK das letzte Spiel im heimischen Stadion Heslibach gegen Beringen gewinnen konnte, wurde die Mannschaft mit ihren Fans wieder zurück auf den bitteren Boden der Tatsachen geholt. Die erste Hälfte der Saison beendet man mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenrang. Der FC Wiesendangen hingegen konnte durch den Sieg im engen Mittelfeld wieder etwas Punkte gut machen und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. FC Gossau - FC Bassersdorf Nach 13 gespielten Runden ist es dann tatsächlich passiert: Der FC Gossau und der FC Bassersdorf trennen sich als erste Mannschaften in dieser Saison nach einem sehr ausgeglichenen Spiel mit einem torlosen Unentschieden. Bassersdorf durfte durchaus mit Selbstvertrauen - man hatte die beiden letzten Spiele gepunktet - ins Zürcher Oberland reisen. Da lud jedoch die formstärkste Mannschaft dieser Phase der Saison zum Tanz ein. Die Gossauer sind seit dem 5. Oktober ohne Niederlage, und dies änderte sich auch gegen Bassersdorf nicht. FC Phönix Seen - FC Stäfa Dem nächsten Erfolg der Seebuben aus Stäfa sollen auch die Winterthurer nicht im Weg stehen. Nach dem Cup-Sieg im Elfmeterschiessen unter der Woche reisten die Stäfner mit der klaren Mission Sieg an. Die Hausherren hingegen erwiesen sich als ungemütlicher Gegner. Die erste Halbzeit gehörte klar den Gästen. Bis zur 20. Minute hätten die Stäfner dank mehrerer Grosschancen in Führung gehen können. Erst kurz vor der Pause gelang dann das erlösende Führungstor durch Armando Texeira. In der zweiten Halbzeit fanden die Hausherren den Tritt etwas besser und konnten über weite Strecken gut mithalten. Trotz Chancen zum Ausgleich fiel dieser nicht und die nächsten Verfolger des SC Veltheims zitterten sich so zum 1:0-Endstand und zu den wichtigen drei Punkten. FC Glattbrugg - FC Herrliberg Nach dem knappen Cup-Aus gegen die Blue Stars aus Zürich waren die Glattbrugger gewillt, im Direktduell mit dem Tabellennachbarn Herrliberg Punkte gutzumachen und aufzuschliessen. Dabei legten die Gastgeber los wie die Feuerwehr. Schon nach fünf Minuten jubelte die Heimmannschaft über die 1:0-Führung durch Hüseyin Eralp. Diese knappe Führung hielt bis in die 66. Minute, ehe Kevin Vizner für die Herrliberger ausgleichen konnte. Der FC Glattbrugg zeigte eine gelungene Reaktion und erzielte dank des 18-jährigen Andrej Sevrtovic den Entscheidungstreffer zum knappen 2:1-Endstand. In der Schlussphase witterten die Gäste ihre Chance auf den Punktgewinn, da sich Glattbrugg durch einen Platzverweis selbst schädigte. Der Treffer für Herrliberg gelang aber nicht mehr. View this post on Instagram A post shared by FC Herrliberg (@fc_herrliberg) FC Wald - SC Veltheim