Veltheim muss endlich aufsteigen - Phönix ist über dem Zenit

Für Embrach (in schwarz) sollte es aufwärts gehen - und für Phönix Seen? – Foto: Doris Studer

In der Zürichsee-/Oberland-Gruppe warten in der neuen Saison wiederum viele Derbys. Also genau das, was den Regionalfussball ausmacht. Der Ausblick auf die Zweitliga-Gruppe 2.

Auf den ersten Blick ist es eine offene Gruppe. Auf den zweiten Blick aber zeigen sich schon gewisse Tendenzen - sowohl in der vorderen als auch in der hinteren Tabellenregion. Die Transfers der Zweitliga-Gruppe 2 auf einen Blick

Nachdem der FC Seuzach sich letzte Saison im Spitzen-Quartett gegen Veltheim, Herrliberg und Stäfa durchgesetzt hat, werden die Karten nun neu gemischt. Töss und Thayngen stiegen wieder ab und dies mit ziemlich viel Rückstand auf den rettenden Strich. Neu in der Gruppe sind die Aufsteiger Küsnacht, Wald und Beringen. So tippten wir die Zweitliga-Gruppe 2 vor der letzten Saison: Seuzach und Veltheim in der Poleposition, Greifensee-Glück verbraucht?

So zogen wir Zwischenbilanz: Den Tatsachen ins Auge sehen Wer also mischt in der Saison 2025/26 vorne mit? Wer kämpft um den Klassenerhalt? Die Prognose: 1. Veltheim (Vorsaison 2. / getippt 2.) Der Winterthurer Quartierverein hat zwar Zuffi verloren, die Qualität im Kader ist aber gleichwohl noch immer vorhanden. Letzte Saison fehlte der Mannschaft von Trainer Richard Oswald nur ein Punkt auf Aufsteiger Seuzach. Mit dieser Mannschaft muss Veltheim nun ganz einfach aufsteigen. Alles andere wäre eine weitere Enttäuschung. 2. FC Herrliberg (Vorsaison 3. / getippt 7.) Der Goldküsten-Club freut sich natürlich vor allem auf das Derby gegen Erzrivale Küsnacht. Die Herrliberger um Trainer Beni Benz werden die gute letzte Saison mit dem dritten Schlussrang bestätigen. Auf dem heimischen Langacker-Kunstrasen sind sie eine Macht, auswärts punkten sie ebenfalls häufig. Das muss in der Summe für einen erneuten Top-Platz reichen. 3. FC Wiesendangen (Vorsaison 5. / getippt 4.) Unserer früherer Analyst Sokol Maliqi gibt sein Trainer-Comeback im Zweitliga-Fussball. «Wisi» verfügt über eine gute Mischung aus alt und jung. Damit spielen die Winterthurer eine Rolle in der Spitzengruppe. Gegenüber dem fünften Rang der letzten Saison können sie sich steigern. 4. FC Stäfa (Vorsaison 4. / getippt 10.) Als Aufsteiger wurden die Stäfner letzte Saison sensationell Wintermeister und liebäugelten schon mit dem Durchmarsch. In der Rückrunde war die Mannschaft von Trainer Jonas Elmer dann etwas zu wenig konstant. Trotzdem war der vierte Rang am Ende ein beachtliches Ergebnis, auch wenn man sich in Stäfa natürlich nach dieser berauschenden Hinrunde mehr ausgemalt hatte. Stäfa verfügt über viel Qualität und eine gute Mischung. Das gibt erneut eine Spitzenklassierung. 5. FC Gossau (Vorsaison 9. / getippt 3.) Gossau zeigte die schwächste Saison seit längerer Zeit und schloss diese nur auf dem neunten Rang ab. Da ist man sich von den Zürcher Oberländern doch mehr gewohnt. Nach diesem durchzogenen Jahr geht's für das Team von Trainer Andreas Häsler wieder aufwärts.

Greifensee (in gelb) zählte zu den Überraschungen der letzten Saison - Gossau blieb eher unter den Erwartungen. – Foto: Doris Studer

6. FC Greifensee (Vorsaison 6. / getippt 12.) Mit dem sechsten Rang kann man in Greifensee zufrieden sein. Die Mannschaft des langjährigen Trainers Felix Bollmann bestätigt diese gute Saison und bleibt für viele andere Mannschaften ein unbequem zu bespielender Gegner. 7. FC Embrach (Vorsaison 12. / getippt 13.) Die Zürcher Unterländer hatten keine gute letzte Saison. Immerhin war man nicht in Abstiegsgefahr, weil der Rückstand der beiden Schlusslichter Thayngen und Töss einfach zu gross war. Nun hat sich die Mannschaft von Trainer Markus Gross und Patrick Rico Hölzel interessant verstärkt. Die Embracher dürften sich im Vergleich zur enttäuschenden letzten Saison in dieser Spielzeit markant steigern. 8. FC Wald (Aufsteiger) Der Aufstieg alleine war schon eine grossartige Geschichte, die die Walder geschrieben haben. Im Oberhaus vermögen die Zürcher Oberländer da und dort zu überraschen. Der eine oder andere Gegner wird an der Laupenstrasse seine liebe Mühe haben. Die Heimstärke alleine bringt Wald einige Punkte ein. Da die Mannschaft von Trainer Boris Juric auch auswärts regelmässig punktet, reicht es problemlos zum Ligaerhalt. 9. FC Bassersdorf (Vorsaison 7. / getippt 6.) Das wird wieder keine einfache Saison für «Bassi». Die Truppe des neuen Trainers Christian Pandiani wird sich am Ende wieder im Niemandsland der Tabelle wiederfinden. Die Zürcher Unterländer werden aber nicht in den Abstiegsstrudel geraten.

Gibt's für Bassersdorf (in weiss) und Brüttisellen eine Saison ohne Sorgen? – Foto: Mario Filipovic