Relegation zur Regionalliga Nord: Termine und Austragungsorte fix Mittlerweile stehen auch die Anstoßzeiten und alle Austragungsorte für die Relegation zur Regionalliga Nord mit Eimsbütteler TV, SV Todesfelde, Blumentahler SV und 1. FC Germania Egestorf-Langreder. von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der Eimsbütteler TV vertritt Hamburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Am Samstag, 30. Mai, beginnt die Relegation zur Regionalliga Nord mit den Klubs Eimsbütteler TV, SV Todesfelde, Blumentahler SV und 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Der Norddeutsche Fußball-Verband hat mittlerweile alle sechs Spiele angesetzt und auch die Austragungsorte fixiert.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Ab dem 30. Mai 2026 geht es für vier Mannschaften um zwei freie Plätze in der Regionalliga Nord. Teilnahmeberechtigt sind die Vereine, die neben der sportlichen Qualifikation auch fristgerecht ihre Zulassungsunterlagen für die Saison 2026/2027 eingereicht und eine positive Rückmeldung - gegebenenfalls mit Auflagen - erhalten haben. Aus sportlicher Sicht nehmen der Vizemeister der Oberliga Niedersachsen sowie die Meister der Oberliga Schleswig-Holstein, der Bremen-Liga und der Oberliga Hamburg an der Aufstiegsrunde teil. Eine Besonderheit: Der Eimsbütteler TV nimmt als Vizemeister Hamburgs an der Relegation teil, weil Meister ETSV Hamburg keine Lizenzunterlagen einreichen konnte - mehr hier.

Ebenfalls qualifiziert sind der SV Todesfelde aus Schleswig-Holstein und der Blumenthaler SV aus Bremen. Vizemeister in Niedersachsen ist der 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Drei Spiele binnen neun Tagen Jedes Team hat einmal ein Heimspiel, der dritte und damit letzte Spieltag wird auf neutralem Boden ausgetragen. Während Egestorf-Langreder und Todesfelde beim FC Oberneuland spielen, wird TuS Celle Gastgeber des ETV und von Blumenthal sein.

1. Spieltag | Samstag, 30. Mai 2026

SV Todesfelde - Blumenthaler SV - 14 Uhr

1. FC Germania Egestorf-Langreder - Eimsbütteler TV - 14 Uhr Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr SV Todesfelde Todesfelde Blumenthaler SV Blumenth. SV 14:00 PUSH Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder Egestorf-L. Eimsbütteler TV ETV 14:00 live PUSH 2. Spieltag | Mittwoch, 3. Juni 2026

Blumenthaler SV - 1. FC Germania Egestorf-Langreder - 19 Uhr

Eimsbütteler TV - SV Todesfelde - 19 Uhr

Mi., 03.06.2026, 19:00 Uhr Eimsbütteler TV ETV SV Todesfelde Todesfelde 19:00 live PUSH