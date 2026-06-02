Relegation zur Regionalliga live: ETV - Todesfelde - Aufstieg möglich Relegation zur Regionalliga Nord: Am zweiten Spieltag kann entweder der Eimsbütteler TV oder der SV Todesfelde bereits den Aufstieg feiern. Der Blumenthaler SV empfängt den 1. FC Germania Egestorf-Langreder. von red · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Der ETV kann vor eigenen Zuschauern aufsteigen. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Am Mittwoch, 3. Juni, steht der 2. Spieltag der Relegation zur Regionalliga Nord an. Nach den Siegen am ersten Spieltag können der Eimsbütteler TV und der SV Todesfelde im direkten Duell bereits den ersten Aufsteiger ermitteln, vorausgesetzt der Blumenthaler SV und der 1. FC Germania Egestorf-Langreder teilen sich die Punkte.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Nach dem Auftaktwochenende geht die Relegation zur Regionalliga Nord bereits in eine möglicherweise entscheidende Phase. Am Mittwochabend stehen die beiden Partien des zweiten Spieltags an - und insbesondere das Duell zwischen Eimsbütteler TV und SV Todesfelde kann enorme Bedeutung bekommen. Der SV Todesfelde ist mit einem 2:0-Erfolg gegen den Blumenthaler SV in die Aufstiegsrunde gestartet. Morten Liebert brachte den Vertreter aus Schleswig-Holstein in der 54. Minute in Führung, Marco Drawz sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung. Auch der Eimsbütteler TV hat nach dem Auftakt beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder die Chance, sich mit einem Sieg in eine perfekte Ausgangslage zu bringen. Der ETV überzeugte mit einem klaren 4:1, doch der Coach gab nach dem Spiel den Mahner.

Die Rechnung ist dabei klar: Sollte das Parallelspiel zwischen Blumenthaler SV und 1. FC Germania Egestorf-Langreder unentschieden enden, hätten beide Teams nach zwei Spielen erst einen Punkt. Der Sieger aus ETV gegen Todesfelde würde dagegen auf sechs Punkte springen - und wäre damit bei nur noch einem ausstehenden Spieltag sicher in die Regionalliga Nord aufgestiegen. Für den ETV wäre ein Heimsieg vor eigener Kulisse damit nicht nur ein großer Schritt, sondern unter Umständen bereits die Vollendung einer besonderen Aufstiegsrunde. Todesfelde reist allerdings ebenfalls mit breiter Brust an, hat den ersten Schritt bereits gemacht und kann seinerseits das Ticket lösen, wenn die Konstellation passt.

Noch ist für alle vier Mannschaften vieles offen. Doch der zweite Spieltag hat das Potenzial, die erste Entscheidung zu bringen - mit einem echten Endspielcharakter in Hamburg. _____ Relegation zur Regionalliga Nord - 2. Spieltag: Blumenthal und ETV mit Heimvorteil 2. Spieltag | Mittwoch, 3. Juni 2026

Blumenthaler SV - 1. FC Germania Egestorf-Langreder - 19 Uhr

Eimsbütteler TV - SV Todesfelde - 19 Uhr