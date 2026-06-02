Relegation zur Regionalliga live: ETV - Todesfelde - Aufstieg möglich

Nach dem Auftaktwochenende geht die Relegation zur Regionalliga Nord bereits in eine möglicherweise entscheidende Phase. Am Mittwochabend stehen die beiden Partien des zweiten Spieltags an - und insbesondere das Duell zwischen Eimsbütteler TV und SV Todesfelde kann enorme Bedeutung bekommen.
Der SV Todesfelde ist mit einem 2:0-Erfolg gegen den Blumenthaler SV in die Aufstiegsrunde gestartet. Morten Liebert brachte den Vertreter aus Schleswig-Holstein in der 54. Minute in Führung, Marco Drawz sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung. Auch der Eimsbütteler TV hat nach dem Auftakt beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder die Chance, sich mit einem Sieg in eine perfekte Ausgangslage zu bringen. Der ETV überzeugte mit einem klaren 4:1, doch der Coach gab nach dem Spiel den Mahner.
Die Rechnung ist dabei klar: Sollte das Parallelspiel zwischen Blumenthaler SV und 1. FC Germania Egestorf-Langreder unentschieden enden, hätten beide Teams nach zwei Spielen erst einen Punkt. Der Sieger aus ETV gegen Todesfelde würde dagegen auf sechs Punkte springen - und wäre damit bei nur noch einem ausstehenden Spieltag sicher in die Regionalliga Nord aufgestiegen.
Für den ETV wäre ein Heimsieg vor eigener Kulisse damit nicht nur ein großer Schritt, sondern unter Umständen bereits die Vollendung einer besonderen Aufstiegsrunde. Todesfelde reist allerdings ebenfalls mit breiter Brust an, hat den ersten Schritt bereits gemacht und kann seinerseits das Ticket lösen, wenn die Konstellation passt.
Noch ist für alle vier Mannschaften vieles offen. Doch der zweite Spieltag hat das Potenzial, die erste Entscheidung zu bringen - mit einem echten Endspielcharakter in Hamburg.
2. Spieltag | Mittwoch, 3. Juni 2026
Blumenthaler SV - 1. FC Germania Egestorf-Langreder - 19 Uhr
Eimsbütteler TV - SV Todesfelde - 19 Uhr
1. Spieltag | Samstag, 30. Mai 2026
SV Todesfelde - Blumenthaler SV - 14 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder - Eimsbütteler TV - 14 Uhr
SV Todesfelde – Blumenthaler SV 2:0
Tore: 1:0 Morten Liebert (54.), 2:0 Marco Drawz (79.)
Sieger im Elfmeterschießen: Blumenthaler SV
1. FC Germania Egestorf-Langreder – Eimsbütteler TV 1:4
Tore: 0:1 Toralf Hense (30. Foulelfmeter), 0:2 Jon Willem Pauli (39.), 0:3 Toralf Hense (72.), 0:4 Max-Adrian Donel Mbodje (80.), 1:4 Ruwen Albrecht (89.)
Sieger im Elfmeterschießen: Eimsbütteler TV
3. Spieltag | Sonntag, 7. Juni 2026 | neutraler Spielort
1. FC Germania Egestorf-Langreder - SV Todesfelde => beim FC Oberneuland, 14 Uhr
Eimsbütteler TV - Blumenthaler SV => beim TuS Celle, 14 Uhr
Jedes Team hat einmal ein Heimspiel, der dritte und damit letzte Spieltag wird auf neutralem Boden ausgetragen. Während Egestorf-Langreder und Todesfelde beim FC Oberneuland spielen, wird TuS Celle Gastgeber des ETV und von Blumenthal sein. Die beiden Sieger bzw. Erstplatzierten der Aufstiegsrunde steigen in die Regionalliga Nord auf.
SV Todesfelde: Der Meister der Oberliga Schleswig-Holstein will die direkte Rückkehr in die Regionalliga Nord schaffen. Entsprechend spielte Todesfelde zuletzt 2024/25 in der Regionalliga.
Eimsbütteler TV: Auch für den ETV wäre eine erfolgreiche Relegation gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Regionalliga. Die Hamburger haben vor zwei Jahren in der vierten Liga gespielt.
1. FC Germania Egestorf-Langreder: Die Germania hat zuletzt eine starke Entwicklung in der Oberliga Niedersachsen durchlaufen und träumt vom vierten Regionalliga-Jahr (zuletzt 2016 bis 2019).
Blumenthaler SV: Wird der BSV mindestens Zweiter, würden die Bremer zum ersten Mal aufsteigen. Sie spielen seit 20 Jahren in der Bremen-Ligen und haben nun ihre erste Meisterschaft gefeiert.
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