 2026-06-02T03:22:52.672Z

Allgemeines

Relegation zur Regionalliga live: ETV - Todesfelde - Aufstieg möglich

Relegation zur Regionalliga Nord: Am zweiten Spieltag kann entweder der Eimsbütteler TV oder der SV Todesfelde bereits den Aufstieg feiern. Der Blumenthaler SV empfängt den 1. FC Germania Egestorf-Langreder.

von red · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser
Der ETV kann vor eigenen Zuschauern aufsteigen.
Der ETV kann vor eigenen Zuschauern aufsteigen. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Am Mittwoch, 3. Juni, steht der 2. Spieltag der Relegation zur Regionalliga Nord an. Nach den Siegen am ersten Spieltag können der Eimsbütteler TV und der SV Todesfelde im direkten Duell bereits den ersten Aufsteiger ermitteln, vorausgesetzt der Blumenthaler SV und der 1. FC Germania Egestorf-Langreder teilen sich die Punkte.

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Nach dem Auftaktwochenende geht die Relegation zur Regionalliga Nord bereits in eine möglicherweise entscheidende Phase. Am Mittwochabend stehen die beiden Partien des zweiten Spieltags an - und insbesondere das Duell zwischen Eimsbütteler TV und SV Todesfelde kann enorme Bedeutung bekommen.

Der SV Todesfelde ist mit einem 2:0-Erfolg gegen den Blumenthaler SV in die Aufstiegsrunde gestartet. Morten Liebert brachte den Vertreter aus Schleswig-Holstein in der 54. Minute in Führung, Marco Drawz sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung. Auch der Eimsbütteler TV hat nach dem Auftakt beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder die Chance, sich mit einem Sieg in eine perfekte Ausgangslage zu bringen. Der ETV überzeugte mit einem klaren 4:1, doch der Coach gab nach dem Spiel den Mahner.

Die Rechnung ist dabei klar: Sollte das Parallelspiel zwischen Blumenthaler SV und 1. FC Germania Egestorf-Langreder unentschieden enden, hätten beide Teams nach zwei Spielen erst einen Punkt. Der Sieger aus ETV gegen Todesfelde würde dagegen auf sechs Punkte springen - und wäre damit bei nur noch einem ausstehenden Spieltag sicher in die Regionalliga Nord aufgestiegen.

Für den ETV wäre ein Heimsieg vor eigener Kulisse damit nicht nur ein großer Schritt, sondern unter Umständen bereits die Vollendung einer besonderen Aufstiegsrunde. Todesfelde reist allerdings ebenfalls mit breiter Brust an, hat den ersten Schritt bereits gemacht und kann seinerseits das Ticket lösen, wenn die Konstellation passt.

Noch ist für alle vier Mannschaften vieles offen. Doch der zweite Spieltag hat das Potenzial, die erste Entscheidung zu bringen - mit einem echten Endspielcharakter in Hamburg.

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Relegation zur Regionalliga Nord - 2. Spieltag: Blumenthal und ETV mit Heimvorteil

2. Spieltag | Mittwoch, 3. Juni 2026
Blumenthaler SV - 1. FC Germania Egestorf-Langreder - 19 Uhr
Eimsbütteler TV - SV Todesfelde - 19 Uhr

Morgen, 19:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
19:00live

>>> Liveticker Eimsbütteler TV - SV Todesfelde

Morgen, 19:00 Uhr
Blumenthaler SV
Blumenthaler SVBlumenth. SV
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L.
19:00live

>>> Liveticker Blumenthaler SV - 1. FC Germania Egestorf-Langreder

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Relegation zur Regionalliga Nord - 1. Spieltag: Todesfelde und ETV siegen

1. Spieltag | Samstag, 30. Mai 2026
SV Todesfelde - Blumenthaler SV - 14 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder - Eimsbütteler TV - 14 Uhr

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
Blumenthaler SV
Blumenthaler SVBlumenth. SV
2
0
Abpfiff

SV Todesfelde – Blumenthaler SV 2:0
Tore: 1:0 Morten Liebert (54.), 2:0 Marco Drawz (79.)

Sieger im Elfmeterschießen: Blumenthaler SV

>>> Liveticker SV Todesfelde - Blumenthaler SV

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L.
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
1
4
Abpfiff

1. FC Germania Egestorf-Langreder – Eimsbütteler TV 1:4
Tore: 0:1 Toralf Hense (30. Foulelfmeter), 0:2 Jon Willem Pauli (39.), 0:3 Toralf Hense (72.), 0:4 Max-Adrian Donel Mbodje (80.), 1:4 Ruwen Albrecht (89.)

Sieger im Elfmeterschießen: Eimsbütteler TV

>>> Liveticker 1. FC Germania Egestorf-Langreder - Eimsbütteler TV

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Relegation zur Regionalliga Nord - 3. Spieltag: neutrale Spielorte

3. Spieltag | Sonntag, 7. Juni 2026 | neutraler Spielort
1. FC Germania Egestorf-Langreder - SV Todesfelde => beim FC Oberneuland, 14 Uhr
Eimsbütteler TV - Blumenthaler SV => beim TuS Celle, 14 Uhr

So., 07.06.2026, 14:00 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L.
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
14:00

>>> Liveticker 1. FC Germania Egestorf-Langreder - SV Todesfelde

So., 07.06.2026, 14:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
Blumenthaler SV
Blumenthaler SVBlumenth. SV
14:00live

>>> Liveticker Eimsbütteler TV - Blumenthaler SV

Knackiges Programm zwischen dem 30. Mai und 7. Juni

Jedes Team hat einmal ein Heimspiel, der dritte und damit letzte Spieltag wird auf neutralem Boden ausgetragen. Während Egestorf-Langreder und Todesfelde beim FC Oberneuland spielen, wird TuS Celle Gastgeber des ETV und von Blumenthal sein. Die beiden Sieger bzw. Erstplatzierten der Aufstiegsrunde steigen in die Regionalliga Nord auf.

Das sind die Teilnehmer der Relegation

SV Todesfelde: Der Meister der Oberliga Schleswig-Holstein will die direkte Rückkehr in die Regionalliga Nord schaffen. Entsprechend spielte Todesfelde zuletzt 2024/25 in der Regionalliga.

>>> Die Chronik des SV Todesfelde

Eimsbütteler TV: Auch für den ETV wäre eine erfolgreiche Relegation gleichbedeutend mit der Rückkehr in die Regionalliga. Die Hamburger haben vor zwei Jahren in der vierten Liga gespielt.

>>> Die Chronik des Eimsbütteler TV

1. FC Germania Egestorf-Langreder: Die Germania hat zuletzt eine starke Entwicklung in der Oberliga Niedersachsen durchlaufen und träumt vom vierten Regionalliga-Jahr (zuletzt 2016 bis 2019).

>>> Die Chronik des 1. FC Germania Egestorf-Langreder

Blumenthaler SV: Wird der BSV mindestens Zweiter, würden die Bremer zum ersten Mal aufsteigen. Sie spielen seit 20 Jahren in der Bremen-Ligen und haben nun ihre erste Meisterschaft gefeiert.

>>> Die Chronik des Blumenthaler SV

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