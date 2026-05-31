Regionalliga-Relegation: ETV-Coach Schultz warnt vor großer Euphorie Regionalliga-Relegation: Der Eimsbütteler TV hat mit dem 4:1 gegen 1. FC Germania Egestorf-Langreder ein Ausrufezeichen gesetzt. Trainer Can Timo Schultz bleibt dennoch sachlich - und fordert gegen SV Todesfelde erneut 90 Minuten Vollgas. von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

ETV-Coach Can Timo Schultz. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Eimsbütteler TV hat zum Auftakt der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Das 4:1 beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder war nicht nur ein starker Start, sondern auch ein Ergebnis mit Wirkung für die Tabelle. In einer Vierergruppe, in der zwei Teams aufsteigen, kann jedes Tor entscheidend werden. Trainer Can Timo Schultz ordnete den klaren Sieg danach aber bewusst nüchtern ein.

Gegenüber Transfermarkt sagte der ETV-Coach: „Das waren so kleine Momente, die dafür gesorgt haben, dass das Ergebnis sehr hoch aussieht. Das können wir aber einschätzen. Das können die Jungs auch einschätzen.“ Der Eimsbütteler Trainer wollte den Erfolg also keinesfalls kleinreden, aber auch nicht größer machen, als er nach dem ersten von drei Spielen sein darf.

Schultz lobt Teamdynamik und Kondition Der ETV hatte sich in Niedersachsen durch Tore von Toralf Hense, Jon Willem Pauli, erneut Hense und Max-Adrian Donel Mbodje eine 4:0-Führung erspielt, ehe Ruwen Albrecht in der Schlussphase noch für Egestorf-Langreder traf. Besonders in der zweiten Hälfte zeigte Eimsbüttel, dass die Mannschaft die Intensität dieser Aufstiegsrunde mitgehen kann. Schultz erklärte bei TM: „Wir haben uns reingearbeitet, eine gute Teamdynamik entwickelt und hintenraus eine gute Kondition gehabt, um die Intensität 90 Minuten gehen zu können.“ Genau das war ein entscheidender Punkt. Der ETV blieb auch nach der Pause aktiv, legte nach und nutzte die Momente, in denen sich Räume ergaben.

Dabei spielte auch Effizienz eine Rolle. Schultz erzählte weiter: „Und dann hatten wir irgendwo auch einen Tick mehr Qualität oder Glück, dass der Ball im richtigen Moment einfach im Tor landet.“ Diese Einordnung passt zu einem Spiel, das im Ergebnis deutlich ausfiel, aber aus Sicht des Trainers nicht als Selbstläufer verstanden werden soll. Am Mittwoch wartet Todesfelde Mi., 03.06.2026, 19:00 Uhr Eimsbütteler TV ETV SV Todesfelde Todesfelde 19:00 PUSH Durch den Sieg hat sich der ETV eine hervorragende Ausgangslage erarbeitet. Parallel gewann auch der SV Todesfelde mit 2:0 gegen Blumenthaler SV. Damit kommt es am Mittwoch zum direkten Duell der beiden Auftaktsieger. Eimsbüttel empfängt den Meister der Oberliga Schleswig-Holstein im Stadion Hoheluft - und kann mit einem weiteren Erfolg schon einen riesigen Schritt Richtung Regionalliga machen. Für Schultz ist dieser Erfolg aber nur ein "kleiner, kleiner Schritt", denn "90 Minuten Vollgas" gegen den SV Todesfelde müssen diesen Triumph jetzt vergolden. Auch das Elfmeterschießen geht an den ETV