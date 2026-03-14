Spielbericht

Regionalliga West: Schalke II und RWO bleiben am Spitzenreiter dran

In der Regionalliga West wurden am 26. Spieltag vier Partien bereits am Freitagabend ausgetragen - auch der Spitzenreiter Fortuna Köln griff bereits erfolgreich bei der SSVg Velbert ein, die im Abstiegskampf jeden Punkt benötigt hätte. Oberhausen und Schalke siegen aber ebenfalls.

Die Zweite des FC Schalke lässt sich an der Tabellenspitze nicht abschütteln. – Foto: Jochen Classen

Die Regionalliga West erlebte ihren 26. Spieltag - und natürlich gibt es wieder alle Spiele live auf FuPa Niederrhein. In diesem Text findet ihr zunächst Liveticker und Aufstellungen, anschließend gibt es die Aktualisierungen mit den Spielberichten. Vier Partien stehen dabei bereits am Freitag auf dem Programm, fünf weitere folgen dann am Samstag. Spitzenreiter Fortuna Köln musste am Freitag bei der SSVg Velbert ran, der erste Verfolger Rot-Weiß Oberhausen war am Samstag beim 1. FC Köln II gefordert. Die Partie des 1. FC Bocholt bei den Sportfreunden Lotte am Samstag wurde abgesagt.

Liveticker: SC Wiedenbrück - Borussia MG II

SC Wiedenbrück – Borussia Mönchengladbach II 0:2
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Timo Kondziella (75. Joschka Kroll), Charalampos Chantzopoulos, Maik Amedick, Saban Kaptan, Mats Brune (89. Joel Udelhoven), Vigo Wernet (46. Davud Tuma), Fabio Riedl (75. Daniel Sanchez Ruiz Diaz), Konstantin Gerhardt, Sebastian Mai, Moussa Doumbouya (64. Akbar Tchadjobo) - Trainer: Sascha Mölders
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty, Lion Schweers (62. Len Wörsdörfer), Tyler Meiser, Veit Stange, Kemal Cirpan, Jakob Zickler (61. Iaia Manco Danfa), Yannick Michaelis, Jan Urbich (35. Divine Dillon Berko), Justin Adozi (83. Simon Walde) - Trainer: Oliver Kirch
Schiedsrichter: Tobias Esch - Zuschauer: 435
Tore: 0:1 Yannick Michaelis (41.), 0:2 Maik Amedick (90.+6 Eigentor)
Gelb-Rot: Saban Kaptan (81./SC Wiedenbrück/)

Liveticker: Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV

Sportfreunde Siegen – Wuppertaler SV 2:0
Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Florian Mayer, David Kammerbauer (87. Melih Sayin), Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Shaibou Oubeyapwa (63. Arif Güclü), Ömer Tokac (80. Paul-Philipp Besong), Dustin Willms (80. Tom Henrik Gutsch), Kevin Goden - Trainer: Boris Schommers
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller (65. Salmin Rebronja), Subaru Nishimura, Toshiaki Miyamoto (70. Jeff-Denis Fehr), Celal Aydogan (80. Fritz Kleiner), Dominic-Maximilian Constantine Duncan, Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Cenk Durgun (80. Semir Saric), Vincent Schaub (65. Dildar Atmaca), Josue Santo - Trainer: Mike Wunderlich
Schiedsrichter: Lukas Koch (Hückelhoven) - Zuschauer: 2234
Tore: 1:0 Ömer Tokac (38. Foulelfmeter), 2:0 Malik Hodroj (45.)
Gelb-Rot: Kevin Goden (64./Sportfreunde Siegen/)

Liveticker: SSVg Velbert - Fortuna Köln

SSVg Velbert – SC Fortuna Köln 0:2
SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Kilian-Joel Wagenaar, Max Machtemes (88. Ismail Remmo), Timo Böhm (78. Beyhan Ametov), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (64. Philip Buczkowski), Artur Golubytskij (78. David Glavas), Oguzcan Büyükarslan, Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Seymour Fünger, Robin Afamefuna (78. Adrian Stanilewicz), Tom Geerkens (88. Vleron Statovci), Rafael Garcia (78. Kian Hekmat), Nico Thier, Georg Strauch (88. Luca Majetic), Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz, Hamadi Al Ghaddioui (70. Jonas Michelbrink) - Trainer: Matthias Mink - Co-Trainer: Martin Grund - Co-Trainer: Hamdi Dahmani
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 1140
Tore: 0:1 Hamadi Al Ghaddioui (39.), 0:2 Nico Thier (77.)

Liveticker: Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II

Borussia Dortmund II – Fortuna Düsseldorf II 4:1
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara (75. Ismael Mansaray), Almugera Kabar (84. Mario Pejazic), Michael Eberwein (75. Patrick Göbel), Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Tony Reitz, Jonas Feddersen (65. Joseph Boyamba), Babis Drakas, Arne Wessels, Kevin Mutove (75. Ousmane Diallo) - Trainer: Daniel Rios
Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Tom Barth (65. Noah Nikolaou), Ben Eze, Noah Egouli, Moritz Montag (77. Charlison Benschop), Maksym Len, Simon Vu, Deniz Bindemann (77. Arno Krause), Mechak Quiala-Tito (84. Andriy Honcharenko), Lennart Garlipp (65. Karim Affo) - Trainer: Jens Langeneke
Schiedsrichter: Ivan Mrkalj - Zuschauer: 1109
Tore: 0:1 Deniz Bindemann (9.), 1:1 Kevin Mutove (49.), 2:1 Michael Eberwein (60.), 3:1 Almugera Kabar (76.), 4:1 Arne Wessels (84.)

Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt abgesagt

Die Partie kann am Samstag wegen anhaltender Niederschläge in Lotte nicht ausgetragen werden. Einen neuen Spieltermin gibt es noch nicht.

SC Paderborn II unterliegt daheim dem VfL Bochum II

Der VfL Bochum II kam mit dem Selbstvertrauen von vier Siegen in Folge als Zweiter der FuPa-Formtabelle zum SC Paderborn II, und so trat das Team auch auf, das sich aus der unmittelbaren Gefahrenzone der Regionalliga damit inzwischen einstweilen verabschiedet hat. Bei einem Freistoß war Daniel Hülsenbusch gänzlich allein gelassen mit dem Kopf zur Stelle, der Ball wurde von Lucas Kiewitt noch abgefälscht (8.). Zwar kam Paderborn danach besser ins Spiel, die beiden größten Chancen hatte vor der Pause aber Louis Köster für den VfL. Nach dem Seitenwechsel hatte Paderborns Lasse Eickel dann den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber am Gästekeeper. Und so war es dann nach 71 Minuten erneut Hülsenbusch, der mit der Doublette des ersten Treffers auf 2:0 für die Gäste erhöhte. Der SCP nutzte hingegen seine Chancen nicht, Marlon Becker verpasste den Anschluss (75.). Insgesamt fiel den Gastgebern an diesem Nachmittag nach vorne auch zu wenig ein, so dass der 2:0-Sieg der Bochumer letztlich verdient war.

SC Paderborn 07 II – VfL Bochum II 0:2
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer, Luis Flörke, Kevin Krumme, Jan Peters (79. Fedir Babak), Julius Bugenhagen (58. Georg Ermolaev), Medin Kojic (72. Kerem Yalcin), Bennit Bröger, Pedro Restrepo Naranjo, Lucas Kiewitt (58. Marlon Becker), Lasse Eickel - Trainer: Thomas Bertels
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Owono-Darnell Keumo, Mohammed Tolba, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp, Niklas Jahn (88. Luis Hartwig), Henri Carlo Sanchez Fernandez (88. Lennart Koerdt), Aurel Wagbe (90. Jaden Korzynietz), Jonathan Akaegbobi (88. Ciwan Günes), Louis Köster (83. Semin Kojic) - Trainer: Heiko Butscher
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 189
Tore: 0:1 Lucas Kiewitt (8. Eigentor), 0:2 Daniel Hülsenbusch (71.)

SV Rödinghausen reicht Probst-Tor zum Sieg gegen Bonner SC

Der SV Rödinghausen steckt tief im Regionalliga-Abstiegskampf, und deshalb gab es großes Aufatmen bei den Gastgebern, als Eduard Probst eine gute Minute vor dem Pausenpfiff aus der Distanz abzog und gegen den Bonner SC zur 1:0-Führung traf. Das war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, weil die Gastgeber etwas mehr von den ersten 45 Minuten gehabt hatten. Die zweite Hälfte verlief dann, vorsichtig gesprochen, eher ereignisarm. Erst spät war Druck des Bonner SC auf den möglichen Ausgleich zu erkennen, der aber nicht mehr fiel. Nach dem wichtigen Sieg für den SVR steht nun am Dienstag das Nachholspiel gegen den Wuppertaler SV an.

SV Rödinghausen – Bonner SC 1:0
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter (90. Aygün Yildirim), Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Marius Bauer (84. Leonard Köhler), Julian Schwermann (84. Maxim Gresler), Eduard Probst (89. Niklas Burlage) - Trainer: Lars Fleischer
Bonner SC: Kevin Birk, Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Bilal-Badr Ksiouar, Julijan Popović, Massaman Keita (84. Bogdan Shubin), Maximilian Pommer, Eray Isik, Tobias Peitz (46. Marzouk Kotya-Fofana), Haris Mesic (84. Serhat Koruk), Lucas Cueto (76. Elias Kratzer) - Trainer: Björn Mehnert
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 562
Tore: 1:0 Eduard Probst (44.)

Schalke 04 II lässt dem FC Gütersloh keine Chance

Der FC Schalke 04 II hat seine Hausaufgaben gemacht, die Partie gegen den FC Gütersloh mit 2:0 gewonnen und die Gäste damit auf fünf Zähler distanziert. Nachdem die Königsblauen schon in der noch torlosen ersten Hälfte die besseren Chancen hatten und durchaus gut hätten führem können, war es dann zwei Minuten nach dem Seitenwechsel Bojan Potnar, der mit seinem siebten Saisontreffer für die Führung sorgte. Nur sechs Minuten später wurde dann Yassin Ben Balla in der gefährlichen Zone zu Fall gebracht, den fälligen Freistoß verwandelte Max Hauswirth direkt zum 2:0. Auch danach blieben die Schalker optisch überlegen, auch wenn Hannes John nach 73 Minuten durchaus den Anschlusstreffer hätte erzielen können. Er verpasste die Möglichkeit aber ebenso wie Potnar in der 79. Minute das mögliche 3:0. Dieses gelang Gerrit Wegkamp dann in der 90. Minute nach Vorarbeit von Hauswith zum Endstand.

FC Schalke 04 II – FC Gütersloh 3:0
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking (67. Faaris Yusufu), Magnus Rösner, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Mika Khadr (16. In-gyom Jung), Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Vincenzo Onofrietti (89. Andri Buzolli), Raphael Ott (89. Peter Remmert), Bojan Potnar (89. Emil Zeil), Gerrit Wegkamp - Trainer: Jakob Fimpel
FC Gütersloh: Roman Schabbing, Leo Weichert (67. Aleksandar Kandic), Jannik Borgmann, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Len Wilkesmann, Hannes John, Kevin Hoffmeier (57. Sandro Reyes), Lennard Rolf, Jakob Korte, Paolo Maiella (57. Jannis Wagner) - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 265
Tore: 1:0 Bojan Potnar (46.), 2:0 Max Hauswirth (53.), 3:0 Gerrit Wegkamp (90.)

Rot-Weiß Oberhausen siegt beim 1. FC Köln II

Rot-Weiß Oberhausen hat den Angriff des FC Schalke II auf Platz zwei abgewehrt und bleibt durch das 2:1 beim 1. FC Köln II erster Verfolger von Fortuna Köln.

1. FC Köln II – RW Oberhausen 1:2
1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Max Lippert (82. San-Luca Spitali), Mikail Özkan, Fayssal Harchaoui, Patrik Kristal (74. Safyan Touré), Nick Zimmermann (82. Luiz Antonius Labenz), Bernie Lennemann (74. Luca Dürholtz), Nilas Yacobi, Sargis Adamyan (64. Arda Süne) - Trainer: Evangelos Sbonias
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht, Michel Niemeyer (75. Simon Ludwig), Drew Murray, Eric Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo (89. Alexander Mühling), Lucas Halangk, Seok-ju Hong (89. Phil Sieben), Timur Kesim (70. Cankoray Mutlu), Tim Krohn (71. Burinyuy Nyuydine) - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Niklas Simpson
Tore: 0:1 Luca Schlax (22.), 1:1 Max Lippert (25.), 1:2 Timur Kesim (45.+1)

Der nächste Spieltag der Regionalliga West

27. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Schalke 04 II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - Borussia Dortmund II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Rödinghausen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SSVg Velbert
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Paderborn 07 II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SC Wiedenbrück
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - 1. FC Köln II

