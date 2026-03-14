Regionalliga West: Schalke II und RWO bleiben am Spitzenreiter dran

Die Regionalliga West erlebte ihren 26. Spieltag - und natürlich gibt es wieder alle Spiele live auf FuPa Niederrhein. In diesem Text findet ihr zunächst Liveticker und Aufstellungen, anschließend gibt es die Aktualisierungen mit den Spielberichten. Vier Partien stehen dabei bereits am Freitag auf dem Programm, fünf weitere folgen dann am Samstag. Spitzenreiter Fortuna Köln musste am Freitag bei der SSVg Velbert ran, der erste Verfolger Rot-Weiß Oberhausen war am Samstag beim 1. FC Köln II gefordert. Die Partie des 1. FC Bocholt bei den Sportfreunden Lotte am Samstag wurde abgesagt.
SC Wiedenbrück – Borussia Mönchengladbach II 0:2
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Timo Kondziella (75. Joschka Kroll), Charalampos Chantzopoulos, Maik Amedick, Saban Kaptan, Mats Brune (89. Joel Udelhoven), Vigo Wernet (46. Davud Tuma), Fabio Riedl (75. Daniel Sanchez Ruiz Diaz), Konstantin Gerhardt, Sebastian Mai, Moussa Doumbouya (64. Akbar Tchadjobo) - Trainer: Sascha Mölders
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty, Lion Schweers (62. Len Wörsdörfer), Tyler Meiser, Veit Stange, Kemal Cirpan, Jakob Zickler (61. Iaia Manco Danfa), Yannick Michaelis, Jan Urbich (35. Divine Dillon Berko), Justin Adozi (83. Simon Walde) - Trainer: Oliver Kirch
Schiedsrichter: Tobias Esch - Zuschauer: 435
Tore: 0:1 Yannick Michaelis (41.), 0:2 Maik Amedick (90.+6 Eigentor)
Gelb-Rot: Saban Kaptan (81./SC Wiedenbrück/)
Sportfreunde Siegen – Wuppertaler SV 2:0
Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Florian Mayer, David Kammerbauer (87. Melih Sayin), Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Shaibou Oubeyapwa (63. Arif Güclü), Ömer Tokac (80. Paul-Philipp Besong), Dustin Willms (80. Tom Henrik Gutsch), Kevin Goden - Trainer: Boris Schommers
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller (65. Salmin Rebronja), Subaru Nishimura, Toshiaki Miyamoto (70. Jeff-Denis Fehr), Celal Aydogan (80. Fritz Kleiner), Dominic-Maximilian Constantine Duncan, Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Cenk Durgun (80. Semir Saric), Vincent Schaub (65. Dildar Atmaca), Josue Santo - Trainer: Mike Wunderlich
Schiedsrichter: Lukas Koch (Hückelhoven) - Zuschauer: 2234
Tore: 1:0 Ömer Tokac (38. Foulelfmeter), 2:0 Malik Hodroj (45.)
Gelb-Rot: Kevin Goden (64./Sportfreunde Siegen/)
SSVg Velbert – SC Fortuna Köln 0:2
SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Kilian-Joel Wagenaar, Max Machtemes (88. Ismail Remmo), Timo Böhm (78. Beyhan Ametov), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (64. Philip Buczkowski), Artur Golubytskij (78. David Glavas), Oguzcan Büyükarslan, Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Seymour Fünger, Robin Afamefuna (78. Adrian Stanilewicz), Tom Geerkens (88. Vleron Statovci), Rafael Garcia (78. Kian Hekmat), Nico Thier, Georg Strauch (88. Luca Majetic), Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz, Hamadi Al Ghaddioui (70. Jonas Michelbrink) - Trainer: Matthias Mink - Co-Trainer: Martin Grund - Co-Trainer: Hamdi Dahmani
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 1140
Tore: 0:1 Hamadi Al Ghaddioui (39.), 0:2 Nico Thier (77.)
Borussia Dortmund II – Fortuna Düsseldorf II 4:1
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara (75. Ismael Mansaray), Almugera Kabar (84. Mario Pejazic), Michael Eberwein (75. Patrick Göbel), Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Tony Reitz, Jonas Feddersen (65. Joseph Boyamba), Babis Drakas, Arne Wessels, Kevin Mutove (75. Ousmane Diallo) - Trainer: Daniel Rios
Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Tom Barth (65. Noah Nikolaou), Ben Eze, Noah Egouli, Moritz Montag (77. Charlison Benschop), Maksym Len, Simon Vu, Deniz Bindemann (77. Arno Krause), Mechak Quiala-Tito (84. Andriy Honcharenko), Lennart Garlipp (65. Karim Affo) - Trainer: Jens Langeneke
Schiedsrichter: Ivan Mrkalj - Zuschauer: 1109
Tore: 0:1 Deniz Bindemann (9.), 1:1 Kevin Mutove (49.), 2:1 Michael Eberwein (60.), 3:1 Almugera Kabar (76.), 4:1 Arne Wessels (84.)
SC Paderborn 07 II – VfL Bochum II 0:2
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer, Luis Flörke, Kevin Krumme, Jan Peters (79. Fedir Babak), Julius Bugenhagen (58. Georg Ermolaev), Medin Kojic (72. Kerem Yalcin), Bennit Bröger, Pedro Restrepo Naranjo, Lucas Kiewitt (58. Marlon Becker), Lasse Eickel - Trainer: Thomas Bertels
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Owono-Darnell Keumo, Mohammed Tolba, Dominic Volkmer, Lars Holtkamp, Niklas Jahn (88. Luis Hartwig), Henri Carlo Sanchez Fernandez (88. Lennart Koerdt), Aurel Wagbe (90. Jaden Korzynietz), Jonathan Akaegbobi (88. Ciwan Günes), Louis Köster (83. Semin Kojic) - Trainer: Heiko Butscher
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 189
Tore: 0:1 Lucas Kiewitt (8. Eigentor), 0:2 Daniel Hülsenbusch (71.)
SV Rödinghausen – Bonner SC 1:0
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter (90. Aygün Yildirim), Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Marius Bauer (84. Leonard Köhler), Julian Schwermann (84. Maxim Gresler), Eduard Probst (89. Niklas Burlage) - Trainer: Lars Fleischer
Bonner SC: Kevin Birk, Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Bilal-Badr Ksiouar, Julijan Popović, Massaman Keita (84. Bogdan Shubin), Maximilian Pommer, Eray Isik, Tobias Peitz (46. Marzouk Kotya-Fofana), Haris Mesic (84. Serhat Koruk), Lucas Cueto (76. Elias Kratzer) - Trainer: Björn Mehnert
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 562
Tore: 1:0 Eduard Probst (44.)
FC Schalke 04 II – FC Gütersloh 3:0
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking (67. Faaris Yusufu), Magnus Rösner, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Mika Khadr (16. In-gyom Jung), Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Vincenzo Onofrietti (89. Andri Buzolli), Raphael Ott (89. Peter Remmert), Bojan Potnar (89. Emil Zeil), Gerrit Wegkamp - Trainer: Jakob Fimpel
FC Gütersloh: Roman Schabbing, Leo Weichert (67. Aleksandar Kandic), Jannik Borgmann, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Len Wilkesmann, Hannes John, Kevin Hoffmeier (57. Sandro Reyes), Lennard Rolf, Jakob Korte, Paolo Maiella (57. Jannis Wagner) - Trainer: Julian Hesse
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 265
Tore: 1:0 Bojan Potnar (46.), 2:0 Max Hauswirth (53.), 3:0 Gerrit Wegkamp (90.)
1. FC Köln II – RW Oberhausen 1:2
1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Max Lippert (82. San-Luca Spitali), Mikail Özkan, Fayssal Harchaoui, Patrik Kristal (74. Safyan Touré), Nick Zimmermann (82. Luiz Antonius Labenz), Bernie Lennemann (74. Luca Dürholtz), Nilas Yacobi, Sargis Adamyan (64. Arda Süne) - Trainer: Evangelos Sbonias
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht, Michel Niemeyer (75. Simon Ludwig), Drew Murray, Eric Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo (89. Alexander Mühling), Lucas Halangk, Seok-ju Hong (89. Phil Sieben), Timur Kesim (70. Cankoray Mutlu), Tim Krohn (71. Burinyuy Nyuydine) - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Niklas Simpson
Tore: 0:1 Luca Schlax (22.), 1:1 Max Lippert (25.), 1:2 Timur Kesim (45.+1)
27. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Schalke 04 II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - Borussia Dortmund II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Rödinghausen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SSVg Velbert
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Paderborn 07 II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SC Wiedenbrück
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - 1. FC Köln II
