2:1 - Rot-Weiß Oberhausen bleibt erster Verfolger von Fortuna Köln

Rot-Weiß Oberhausen hat die Punkte beim 1. FC Köln II mitgenommen. – Foto: Ralph Görtz

Spitzenreiter Fortuna Köln hatte in der Regionalliga West am Freitagabend vorgelegt, der erste Verfolger Rot-Weiß Oberhausen war also am Samstag beim 1. FC Köln II in der Pflicht. Und die Oberhausener lösten ihre Aufgabe, bleiben nach dem 2:1-Erfolg am Spitzenreiter dran.

Die Oberhausener, die mit Michael Niemeyer für Simon Ludwig in der Dreierkette und Tim Krohn für Cankoray Mutlu vorne begannen, kamen gut ins Spiel, auch wenn die ersten offensiven Aktionen zumeist noch nicht zu klaren Torchancen führten. Mit frühem Anlaufen ließen die Schützlinge von Sebastian Gunkel die Kölner kaum zur Entfaltung kommen. Nach 20 Minuten hatte RWO dann die bis dahin beste Möglichkeit, als Seok-ju Hong nach einer Kopfball-Ablage von Timur Kesim noch an einem Kölner Abwehrbein hängenblieb. Doch drei Minuten später war es dann so weit. Luca Schlax eroberte an der Strafraumgrenze der Kölner den Ball und zirkelte ihn ohne große Verzögerung zum 1:0 für die Gäste in die Maschen.

Die Freude über die Führung währte allerdings nicht lange, denn nur zwei Minuten später glich Max Lippert für die Kölner aus. Der Schuss war allerdings abgefälscht und damit für RWo-Schlussmann Kevin Kratzsch nicht zu halten. Das hatte sich wirklich nicht angedeutet. Doch die Oberhausener arbeiteten an der erneuten Führung. In der 34. Minute scheiterte Hong noch am Pfosten, doch in der 45. Minute sorgten die Gäste doch noch dafür, dass sie eine Führung mit in die Kabine brachten. Kesim war es diesmal, der am langen Pfosten auf die Hereingabe von Eric Gueye wartete und diese zum 2:1 einköpfte.