Fortuna Köln nicht zu stoppen, BVB furios, WSV im freien Fall

Umkämpft begann die Partie zwischen der abstiegsbedrohten SSVg Velbert, die aber in der Rückrundentabelle als Vierter in das Duell ging, und dem Tabellenführer Fortuna Köln. Torchancen waren allerdings über eine lange Zeit Mangelware. Was auf beiden Seiten auf den Kasten kam, ging entweder deutlich vorbei oder stellte die Torhüter vor keine nennenswerte Herausforderung. So war es letztlich eine Standardsituation, die für das erste Erfolgserlebnis sorgte. Hamadi Al Ghaddioui köpfte nach einer Ecke zum 1:0 für die Fortuna ein (39.). Gleich nach dem Seitenwechsel hatte die SSVg die Chance zum Ausgleich, ein Seitfallzieher aus rund 16 Metern krachte aber nur an die Latte (50.). Velbert erhöhte weiter das Tempo, betrieb aber einen enormen Chancenwucher. Timo Böhm rutschte nach passgenauer Hereingabe knapp am Ball vorbei (67.), nach einer Ecke scheiterte zunächst der eingewechselte Philip Buczkowski am glänzend parierenden Lennart Winkler, ehe Felix Herzenbruch den Nachschuss an den Querbalken setzte (69.). Eine gute Gelegenheit gab es noch für den Liga-Primus. Rafael Garcia flankte von rechts in den Strafraum, dort wartete schon Nico Thier, der per Kopf das 2:0 markierte (77.). Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Köln baut den Vorsprung an der Tabellenspitze auf elf Punkte aus und setzt so die Konkurrenten unter Durck.

Ganz im Sinne von Jens Langeneke, dem Trainer der U23 von Fortuna Düsseldorf, begann das Gastspiel seiner Elf beim Nachwuchs von Borussia Dortmund. Die erste Druckphase der Borussia überstand die „Zwote“ unbeschadet, nach einer Ecke traf Deniz Bindemann aus 18 Metern gar zum 1:0 für die Landeshauptstädter (25.). Michael Eberwein verpasste nur wenige Minuten später die Großchance zum Ausgleich, als er im direkten Duell mit dem BVB-Keeper Nerven zeigte. So ging es mit einem knappen 1:0 in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel glich Kevin Mutove aus (48.). Der BVB übernahm in der Folge die Spielkontrolle und erzielte folgerichtig nach rund einer Stunde Spielzeit das 2:1. Nach einer Ecke köpfte Eberwein ein und drehte damit die Partie (59.). Die mehr als 1.100 Zuschauer sahen nun einen unbändigen Siegeswillen der Borussia. Eine Flanke verwerte Almugera Kabar zum 3:1 (75.), den Schlusspunkt setzte Arne Wessels, der gegen die Laufrichtung des Keepers zum 4:1 einschob (84.). Dortmund klettert auf Rang vier, Düsseldorf muss weiter um den Klassenerhalt zittern, kann zudem froh sein, dass auch Velbert und Wuppertal an diesem Abend punktlos bliebe.

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Der nächste Spieltag der Regionalliga West

27. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Schalke 04 II

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - Borussia Dortmund II

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Rödinghausen

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SSVg Velbert

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - VfL Sportfreunde Lotte

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Paderborn 07 II

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SC Wiedenbrück

Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - 1. FC Köln II

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