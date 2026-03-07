 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Regionalliga live: Fortuna Köln kommt zurück, WSV mit Problemen

Regionalliga West live: Fortuna Köln gastiert beim 1. FC Bocholt, Rheinisches Derby am Nachmittag, SSVg Velbert und Wuppertaler SV unter Zugzwang.

von Marcel Eichholz · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser
Die SSVg Velbert und Fortuna Düsseldorf wollen im Abstiegskampf punkten.
Die SSVg Velbert und Fortuna Düsseldorf wollen im Abstiegskampf punkten. – Foto: Jochen Classen

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Mit Wohlwollen haben die Spieler von Fortuna Köln die Freitagabendspiele in der Regionalliga West verfolgt, denn die gesamte Verfolgergruppe teilte brav die Punkte untereinander auf. Die Domstädter haben nun beim 1. FC Bocholt die Chance, sich weiter an der Tabellenspitze abzusetzen. Die SSVg Velbert ist beim Bonner SC gefordert, die U23 von Fortuna Düsseldorf arbeitet gegen den SV Rödinghausen weiter an der 40-Punkte-Marke. Dringend Zähler benötigt auch der Wuppertaler SV, der auf die U21 des SC Paderborn trifft. Diese Partien stehen außerdem an.

>>> Vorentscheidung? Konkurrenten spielen für den Spitzenreiter

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folge der Regionalliga West auf WhatsApp

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

________________

Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - SV Rödinghausen

Heute, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
2
1

________________

Liveticker: Bonner SC - SSVg Velbert

Heute, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
0
1

________________

Liveticker: 1. FC Bocholt - Fortuna Köln

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
2
3

________________

Liveticker: Sportfreunde Lotte - Sportfreunde Siegen

Heute, 14:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
2
1

________________

Liveticker: Wuppertaler SV - SC Paderborn II

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
1
3

________________

Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln II

Heute, 16:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
16:00live

________________

Liveticker: VfL Bochum II - SC Wiedenbrück

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00live

________________

Der nächste Spieltag der Regionalliga West

26. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - Borussia Mönchengladbach II
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Fortuna Köln
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - VfL Bochum II
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 14.03.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - FC Gütersloh
Sa., 14.03.26 15:00 Uhr 1. FC Köln II - RW Oberhausen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: