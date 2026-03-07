3:2 in Bocholt: Fortuna Köln stürmt in Richtung 3. Liga

Eine unterhaltsame Partie bot sich den Zuschauern im gut gefüllten Stadion am Hünting. Der 1. FC Bocholt überstand die erste Angriffswelle von Fortuna Köln unbeschadet, konnte dann aus einem Fehler der Domstädter Kapital schlagen und durch Arnold Budimbu in Front gehen (12.). In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem Tom Geerkens nach Balleroberung von Enzo Wirtz aus der zweiten Reihe den Ausgleich erzielte (29.). Kurz vor der Pause nahm die Intensität noch einmal zu. Ein direkt verwandelter Freistoß markierte die erneue Führung für die Hausherren, Budimbu hatte aus der Distanz Maß genommen und es einfach mal versucht (39.). In der Nachspielzeit traf Nico Thier zum wiederholten Ausgleich. Zuvor gelang es der Bocholter Hintermannschaft nicht, das Spielgerät aus dem eigenen Strafraum zu befördern (45.+1).

Den perfekten Start erwischte der Liga-Primus nach dem Seitenwechsel. Adrian Stanilewicz konnte sich gegen seinen Mitspieler durchsetzen und aus kurzer Distanz zum 3:2 einschieben (46.). Beinah wäre Budimbu auch der dritte Streich gelungen, als sein Eckball direkt an den Querbalken ging (53.). Die Teams schenkten sich weiterhin nichts und sorgten für Unterhaltung auf den Rängen. Köln überließ den Gastgebern zunehmend den Ball, doch sobald es hätte gefährlich werden können, waren die Fortunen konzentriert zur Stelle. Immer wieder versuchten es die Bocholter, doch das Defensiv-Bollwerk der Kölner hielt bis zum Schlusspfiff stand. Acht Punkte Vorsprung vor RWO auf Tabellenplatz zwei hat die Fortuna nun und kann langsam aber sicher die Planungen für die Aufstiegsfeierlichkeiten konkretisieren.