Atmacas Treffer war für den Wuppertaler SV zu wenig

Trainer Wunderlich wechselte zunächst nicht. Paderborn blieb spielbestimmend, Schaub hatte eine Halbchance (54.). Der WSV wechselte dreifach: Für Celal Aydogan, Fritz Kleiner und Bielitza kamen Salmin Rebronja, Kadi Atmaca und Jeff Fehr (58.). Die Gäste hatten das Geschen weiter im Griff und waren dem dritten Treffer nahe: Pedro Restrepo Naranjo bereitete Luyambula mit einem Schuss Schwierigkeiten (62.).

Dann aber wachte der WSV auf: Aus der Drehung versenkte Atmaca den Ball ins Tor – 1:2 (67.). Bouzraa ersetzte den angeschlagenen Santo (74.). Anschließend kam Samir Saric zu seinem ersten Saisoneinsatz, Durgun ging (80.). Die Entscheidung fiel in der 84. Minute. Krumme köpfte eine Freistoß-Hereingabe ins lange Eck – 1:3. Weitere Punkte waren weg.

Die nächste Partie bestreitet der WSV bereits am Freitag (13. März). Das Spiel bei den Sportfreunden Siegen beginnt um 19.30 Uhr – ebenso wie das Nachholspiel am 17. März beim SV Rödinghausen. Am 21. März kommen die Sportfreunde Lotte ins Stadion am Zoo (14 Uhr).

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: