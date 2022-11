Regionalliga: Klubs kämpfen um gerechte Aufstiegsregel – was bringt das Gipfeltreffen? Manni Schwabl vertritt SpVgg Unterhaching

Die einen haben einen direkten Aufstiegsplatz, die anderen nicht. Diese ungleiche Regelung in den Regionalligen wollen viele Vereine ändern. 20 Klubs sind beim Gipfeltreffen.

München/Leipzig – Topvereine aus dem Norden, Nordosten und Bayern eint ein Ziel: Die Aufstiegsregelung aus der Regionalliga soll gerechter werden. Aktuell haben die Regionalligen aus Westen und Südwesten einen festen Aufstiegsplatz, aus den anderen drei Staffeln steigt jährlich wechselnd nur ein Meister sicher auf. Die anderen beiden müssen in die Relegation.

Das ist ungerecht, sagen die Klubs verständlicherweise. Und treffen sich am heutigen Donnerstag in Leipzig, um über eine fairere Lösung zu debattieren. Das Problem: Wohin die Reise gehen könnte, weiß aktuell niemand so recht.

Regionalligareform einst gescheitert: Zwischenlösung jetzt die Regel – viele Klubs unzufrieden

Nicht zuletzt führt die aktuelle Regelung vor Augen, wie schwierig das Thema ist. Das bestehende System entstammt einer Übergangsregelung aus der gescheiterten Regionalligareform 2019.

Meister sollen aufsteigen, war damals die Forderung. Damit das gelingen kann, akzeptierte die 3. Liga einen vierten Aufstiegsplatz, bekam für dieses Entgegenkommen aber nie etwas zurück. Seitdem können eigentlich nur die Regionalligen West und Südwest mit der Regelung zufrieden sein. Aber so groß der Reformwillen auch ist, ein mehrheitsfähiger Lösungsansatz findet sich momentan nicht.

Regionalliga: Gerechtere Aufstiegsregelung? Es gibt drei Lösungsansätze