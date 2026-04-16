Regionalliga: Altona 93 und Eintracht Norderstedt müssen gewinnen Regionalliga Nord: Altona 93, FC Eintracht Norderstedt und FC St. Pauli II kämpfen bei fünf verbleibenden Spieltagen gegen den Abstieg - direkte Duelle und Formkrise verschärfen die Lage. von red · Heute, 09:08 Uhr · 0 Leser

Auch Pauli II unter Druck. – Foto: Imago Images

In der Regionalliga Nord steuert der Abstiegskampf auf seinen Höhepunkt zu. Altona 93, FC Eintracht Norderstedt und FC St. Pauli II stehen unter massivem Druck - der 30. Spieltag könnte bereits richtungsweisend sein. Nur der Hamburger SV II hat gut lachen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Mit nur noch fünf ausstehenden Spieltagen, ergänzt durch vereinzelte Nachholspiele, geht der Blick in der Regionalliga Nord vor allem in den Tabellenkeller. Dort kämpfen gleich drei Hamburger Klubs um den Klassenerhalt - und die Ausgangslage ist für alle prekär. Vorentscheidung, sollte Altona verlieren?

Besonders angespannt ist die Situation bei Altona 93. Das Schlusslicht steht bei 19 Punkten und hat zuletzt fünf Niederlagen in Serie kassiert, wie auch ein Blick auf die Formtabelle zeigt. Damit ist der Aufsteiger aktuell das schwächste Team der Liga. Dennoch bietet sich am 30. Spieltag eine große Chance: Mit TuS Blau-Weiß Lohne kommt ein direkter Konkurrent. Lohne steht mit 22 Punkten ebenfalls unter Druck und rangiert auf den Abstiegsplätzen. Ein Heimsieg könnte Altona wieder näher heranbringen und neue Hoffnung entfachen - bei einer weiteren Niederlage droht hingegen eine Vorentscheidung im Abstiegskampf.

Machbare Aufgabe für Norderstedt

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt FSV Schöningen Schöningen 14:00 PUSH

Auch der FC Eintracht Norderstedt steckt tief im Keller fest. Mit 23 Punkten belegt das Team aktuell Rang 15 und hat damit nur einen knappen Vorsprung auf die Abstiegsränge. Im Heimspiel gegen den FSV Schöningen zählt daher nur ein Sieg, um sich etwas Luft zu verschaffen. Die Form spricht allerdings nicht für Norderstedt, das zuletzt kaum punkten konnte.