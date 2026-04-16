 2026-04-15T12:16:22.084Z

Allgemeines

Regionalliga: Altona 93 und Eintracht Norderstedt müssen gewinnen

Regionalliga Nord: Altona 93, FC Eintracht Norderstedt und FC St. Pauli II kämpfen bei fünf verbleibenden Spieltagen gegen den Abstieg - direkte Duelle und Formkrise verschärfen die Lage.

von red · Heute, 09:08 Uhr · 0 Leser
Auch Pauli II unter Druck.
Auch Pauli II unter Druck. – Foto: Imago Images

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In der Regionalliga Nord steuert der Abstiegskampf auf seinen Höhepunkt zu. Altona 93, FC Eintracht Norderstedt und FC St. Pauli II stehen unter massivem Druck - der 30. Spieltag könnte bereits richtungsweisend sein. Nur der Hamburger SV II hat gut lachen.

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Mit nur noch fünf ausstehenden Spieltagen, ergänzt durch vereinzelte Nachholspiele, geht der Blick in der Regionalliga Nord vor allem in den Tabellenkeller. Dort kämpfen gleich drei Hamburger Klubs um den Klassenerhalt - und die Ausgangslage ist für alle prekär.

Vorentscheidung, sollte Altona verlieren?

Sa., 18.04.2026, 15:30 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
15:30
Besonders angespannt ist die Situation bei Altona 93. Das Schlusslicht steht bei 19 Punkten und hat zuletzt fünf Niederlagen in Serie kassiert, wie auch ein Blick auf die Formtabelle zeigt. Damit ist der Aufsteiger aktuell das schwächste Team der Liga. Dennoch bietet sich am 30. Spieltag eine große Chance: Mit TuS Blau-Weiß Lohne kommt ein direkter Konkurrent. Lohne steht mit 22 Punkten ebenfalls unter Druck und rangiert auf den Abstiegsplätzen. Ein Heimsieg könnte Altona wieder näher heranbringen und neue Hoffnung entfachen - bei einer weiteren Niederlage droht hingegen eine Vorentscheidung im Abstiegskampf.

Machbare Aufgabe für Norderstedt

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
14:00

Auch der FC Eintracht Norderstedt steckt tief im Keller fest. Mit 23 Punkten belegt das Team aktuell Rang 15 und hat damit nur einen knappen Vorsprung auf die Abstiegsränge. Im Heimspiel gegen den FSV Schöningen zählt daher nur ein Sieg, um sich etwas Luft zu verschaffen. Die Form spricht allerdings nicht für Norderstedt, das zuletzt kaum punkten konnte.

Oldenburg klarer Favorit

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
15:00live

Noch schwieriger ist die Lage für FC St. Pauli II, das mit 22 Punkten auf Rang 16 steht. Die Mannschaft muss ausgerechnet beim formstarken VfB Oldenburg antreten, der als Tabellendritter weiterhin Druck auf die Spitze ausübt. Alles andere als ein Punktgewinn wäre eine Überraschung, doch genau solche Ergebnisse werden im Saisonendspurt benötigt. Der VfB bezwang am Mittwoch erst Altona mit 4:0 - mehr dazu an dieser Stelle.

Im Tabellenkeller hingegen zählt jeder Punkt doppelt. Für Altona 93, FC Eintracht Norderstedt und FC St. Pauli II geht es in den kommenden Wochen um alles - und schon der 30. Spieltag könnte die Richtung im Kampf um den Klassenerhalt entscheidend vorgeben.

HSV II im gesicherten Mittelfeld - Blick nach oben möglich

So., 19.04.2026, 16:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
16:00live
Deutlich entspannter ist die Lage beim Hamburger SV II, der mit 43 Punkten auf Rang sechs liegt und sich im gesicherten Mittelfeld bewegt. Gegen den BSV Kickers Emden bietet sich die Chance, die eigene Position weiter zu festigen und den Abstand zur Spitzengruppe zu verringern.

>>> Zur Tabelle der Regionalliga Nord

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