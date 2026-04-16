Regionalliga: Altona 93 und Eintracht Norderstedt müssen gewinnen

In der Regionalliga Nord steuert der Abstiegskampf auf seinen Höhepunkt zu. Altona 93, FC Eintracht Norderstedt und FC St. Pauli II stehen unter massivem Druck - der 30. Spieltag könnte bereits richtungsweisend sein. Nur der Hamburger SV II hat gut lachen.
Mit nur noch fünf ausstehenden Spieltagen, ergänzt durch vereinzelte Nachholspiele, geht der Blick in der Regionalliga Nord vor allem in den Tabellenkeller. Dort kämpfen gleich drei Hamburger Klubs um den Klassenerhalt - und die Ausgangslage ist für alle prekär.
Auch der FC Eintracht Norderstedt steckt tief im Keller fest. Mit 23 Punkten belegt das Team aktuell Rang 15 und hat damit nur einen knappen Vorsprung auf die Abstiegsränge. Im Heimspiel gegen den FSV Schöningen zählt daher nur ein Sieg, um sich etwas Luft zu verschaffen. Die Form spricht allerdings nicht für Norderstedt, das zuletzt kaum punkten konnte.
Noch schwieriger ist die Lage für FC St. Pauli II, das mit 22 Punkten auf Rang 16 steht. Die Mannschaft muss ausgerechnet beim formstarken VfB Oldenburg antreten, der als Tabellendritter weiterhin Druck auf die Spitze ausübt. Alles andere als ein Punktgewinn wäre eine Überraschung, doch genau solche Ergebnisse werden im Saisonendspurt benötigt. Der VfB bezwang am Mittwoch erst Altona mit 4:0 - mehr dazu an dieser Stelle.
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