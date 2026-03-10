Regionalliga: 4 Nachholspiele - 4 Geschichten dazu

Die Geschichte zum Spiel
: Drittes Heimspiel - dritter Zu-Null-Sieg? Oder bleibt Augsburg II ungeschlagen?
Die Bayern-Amateure liefern praktisch die Vorspeise an diesem Fußballabend für die FCB-Fans. Denn nur wenige Stunden später wird dann der Hauptgang für die "Roten" serviert, wenn die Profis das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo bestreiten.
Die Bayern-Youngsters mussten zuletzt den ersten Rückschlag im neuen Jahr hinnehmen. Zuvor gab`s wenig auszusetzen: 1:0-Heimsieg gegen Unterhaching, 2:0-Heimsieg gegen Hankofen. Gibt`s den dritten Dreier auf Giesings Höhen? "Wir haben mit dem Beginn der Vorbereitung eine positive Entwicklung genommen und vor allem unsere Fehler in der Defensive minimiert. So haben wir drei der letzten vier Ligapartien zu Null gespielt. Gegen Bayreuth sahen wir in der ersten Halbzeit jedoch nicht gut aus. Das gehört zur Entwicklung dazu, wichtig ist aber, dass die Jungs daraus lernen, sodass wir es gegen Augsburg wieder besser machen"
, erklärt FCB-Coach Holger Seitz vor der Partie gegen die Fuggerstädter.
Die Augsburger wollen ihre Ungeschlagen-Serie in München ausbauen, um weiter Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller zu kommen. Defensiv sah das bislang gegen Ansbach und Vilzing schon sehr ordentlich aus: Der FCA musste in den beiden Auftakpartien keinen einzigen Gegentreffer schlucken. Stabilität und Konsequenz vorm eigenen Kasten, das dürfte der Schlüssel zum Klassenerhalt sein.
Die Kickers können im Aufstiegsrennen vorlegen, am Dienstag an Unterhaching vorbeiziehen und zumindest vorübergehen auf Platz zwei hüpfen. "Gegen Aubstadt haben wir gegen die beste Auswärtsmannschaft der Liga gewonnen, deshalb gehen wir auch mit einem guten Gefühl in die Englische Woche", sagte Cheftrainer Marc Reitmaier am Samstag auf der Pressekonferenz nach dem 1:0-Heimsieg. Ein Mittel zum Erfolg könnten in Vilzing, wo schwer zu bespielendes Geläuf auf den FWK warten wird, die ruhenden Bälle sein. In der Hinsicht sieht Reitmaier noch viel Luft nach oben bei seinem Team, wie er am Samstag anmerkte: "Ich weiß nicht, wie viele Standardsituationen wir heute wieder hatten, da ist wenig dabei rausgekommen. Da müssen wir einfach deutlich mehr Präsenz ausstrahlen."
Die Geschichte zum Spiel
: Die Unentschieden-Könige - Memmingens letzter Sieg ist auch schon eine Weile her...
Den letzten Dreier fuhr der FCM am 25. Oktober ein. Klappt`s nun endlich wieder gegen Aubstadt? >>>Hier geht`s zur ausführlichen Memminger Vorschau!
An einem Werktag über 300 Kilometer quer durch Bayern - es gibt dankbarere Aufgaben. Für Aubstadt wird ausschlaggebend sein, wie schnell die TSV-Kicker die "Busbeine" ablegen können.
Die Geschichte zum Spiel
: Woche der Wahrheit für die SpVgg Hankofen-Hailing!
Zwei Heimspiele gegen Eichstätt und am Samstag gegen Schwaben Augsburg - jetzt müssen Siege her für den Tabellenletzten. >>> Hier geht`s zur ausführlichen Vorschau!