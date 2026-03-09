4 Spiele in 10 Tagen: »Sehr intensive Zeit« für die DJK Vilzing Dienstag: Die Schwarzgelben empfangen die Würzburger Kickers zum dritten Heimspiel in Folge von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Es geht Schlag auf Schlag für Thorsten Kirschbaum und die DJK Vilzing in der Regionalliga Bayern. Am Dienstagabend steht das Heimspiel gegen die Würzburger Kickers an. – Foto: Thomas Gierl

Nächste Englische Woche für die DJK Vilzing: Am morgigen Dienstag steht für die Schwarzgelben das dritte Heimspiel in Folge auf dem Plan, wenn Aufstiegskandidat FC Würzburger Kickers ins Manfred-Zollner-Stadion kommt. Anpfiff ist um 18:30 Uhr.



Ein überzeugender Sieg und ein relativ müder Auftritt: Das ist die Quintessenz der beiden ersten Auftritte der DJK Vilzing in der Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern. Fuhren Haas, Grauschopf, Kufner und Co. gegen Wacker Burghausen einen furiosen 3:0-Heimsieg, mussten die DJKler dem straffen Programm am Samstag Tribut zollen und kassierten eine nicht unverdiente 0:1-Heimniederlage gegen die Profireserve des FC Augsburg. "Wir sind am Anfang nicht gut reingekommen, vorne fehlte das Quäntchen Glück, hinten fangen wir uns dann das Gegentor, dem wir schlussendlich über die gesamte Spielzeit nachgelaufen sind", blickt Cheftrainer



Lange Zeit zum Ärgern bleibt nicht: "Wir befinden uns mitten in einer sehr intensiven Zeit. Am morgigen Dienstag steht das dritte Heimspiel binnen einer Woche an, am Freitag geht`s schon wieder mit dem Auswärtsspiel in Aubstadt weiter. Ich erwarte mit Würzburg einen Gegner, der mit aller Macht aufsteigen und deshalb bei uns unbedingt gewinnen will. Trotz der großen Belastung im Moment freuen wir uns auf das Flutlicht-Heimspiel gegen einen so attraktiven Gegner. Und das Selbstbewusstsein haben wir schon auch, um zuhause jede Mannschaft ärgern zu können." Ein überzeugender Sieg und ein relativ müder Auftritt: Das ist die Quintessenz der beiden ersten Auftritte der DJK Vilzing in der Frühjahrsrunde der Regionalliga Bayern. Fuhren Haas, Grauschopf, Kufner und Co. gegen Wacker Burghausen einen furiosen 3:0-Heimsieg, mussten die DJKler dem straffen Programm am Samstag Tribut zollen und kassierten eine nicht unverdiente 0:1-Heimniederlage gegen die Profireserve des FC Augsburg. "Wir sind am Anfang nicht gut reingekommen, vorne fehlte das Quäntchen Glück, hinten fangen wir uns dann das Gegentor, dem wir schlussendlich über die gesamte Spielzeit nachgelaufen sind", blickt Cheftrainer Thorsten Kirschbaum noch einmal kurz zurück.Lange Zeit zum Ärgern bleibt nicht: "Wir befinden uns mitten in einer sehr intensiven Zeit. Am morgigen Dienstag steht das dritte Heimspiel binnen einer Woche an, am Freitag geht`s schon wieder mit dem Auswärtsspiel in Aubstadt weiter. Ich erwarte mit Würzburg einen Gegner, der mit aller Macht aufsteigen und deshalb bei uns unbedingt gewinnen will. Trotz der großen Belastung im Moment freuen wir uns auf das Flutlicht-Heimspiel gegen einen so attraktiven Gegner. Und das Selbstbewusstsein haben wir schon auch, um zuhause jede Mannschaft ärgern zu können."