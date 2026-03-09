Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die Moral stimmt, die Ausbeute nicht: Am Dienstag muss ein Sieg her
Nachholspiel: Hankofen feiert Heimauftakt gegen den VfB Eichstätt
von Mathias Willmerdinger · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Nach 0:2 noch 2:2: Patrick Choroba (li.) und Brian Wagner zeigten in Fürth-Burgfarrnbach Kämpferherz. Klar ist aber auch: Das allein wird nicht reichen, es müssen Siege her - am besten schon am Dienstag gegen Eichstätt. – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf
Englische Woche in der Regionalliga Bayern und damit Heimauftakt 2026 für die SpVgg Hankofen-Hailing: Die "Dorfbuam" empfangen am Dienstagabend den VfB Eichstätt zum wichtigen Nachholspiel. Anpfiff im Maierhofer Bau-Stadion ist um 19 Uhr.
Es war am Ende ein gefühlter Sieg in Fürth-Burgfarrnbach am vergangenen Samstag. Nach 0:2-Rückstand schien die Messe schon gelesen, doch Hankofen steckte nicht auf und kam durch Treffer von Tobias Lermer und Simon Pichlmeier in der Schlussphase noch zu einem 2:2. Aber es war eben nur ein gefühlter Sieg. Hankofens Chefcoach Tobias Beck weiß, dass richtige Siege her müssen im Kampf um den Klassenerhalt: "Wir wollen zuhause gegen Eichstätt nachlegen und unbedingt drei Punkte holen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappen wird. Die zwei Auftritte in Fürth und bei den Bayern-Amateuren waren von der Herangehensweise absolut in Ordnung. Wir kennen unser Manko, daran arbeiten wir. Ein Schlüssel zum Erfolg gegen Eichstätt wird sein, dass wir in Führung gehen und uns dadurch Sicherheit und Ruhe am Ball erarbeiten."
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: David Schneider und Ante Banden mussten in Fürth angeschlagen ausgewechselt werden. Einsatz bei beiden am Dienstag fraglich! Cem Cevizci klagt über Oberschenkelprobleme, auch er könnte möglicherweise ausfallen. Fanoll Lutolli ist nach Ablauf seiner Sperre erstmals spielberechtigt. Korbinian Stütz könnte nach seiner überstandenen Verletzung schon gegen Eichstätt in den Kader rücken. Weiterhin pausieren muss David Löffler (Aufbautraining nach Kreuzbandriss).
Der VfB Eichstätt kassierte zuletzt eine bittere wie schmerzhafte Niederlage in Burghausen, spielt aber ansonsten eine tolle Saison und hat schon 33 Punkte auf dem Konto. – Foto: Michael Buchholz
Das sagt Eichstätts Cheftrainer Dominik Haußner: "Wir müssen physisch und mental dagegenhalten und von Anfang an da sein. In Burghausen haben wir eine etwas blöde Niederlage kassiert, wir mussten über eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren. Deshalb war das auch kein Beinbruch. Wir gehen motiviert ins Spiel in Hankofen und wollen unseren ersten Auswärtsdreier im neuen Jahr landen. Wir sind uns aber schon auch bewusst, dass da eine knackige Aufgabe auf uns erwartet."
Personalien VfB Eichstätt: Keeper Nikolai Sauernheimer wird wohl wegen seiner roten Karte gesperrt fehlen. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Die Sichtung von Videomaterial soll endgültig Klarheit bringen, ob er aussetzen muss. Jonas Fries verpasste die Partie in Burghausen wegen Wadenproblemen und wird wohl auch in Hankofen ausfallen. Hinter dem Einsatz von Elias Herger steht noch ein kleines Fragezeichen. Der Abwehrmann musste in Burghausen nach einen Zusammenprall früh runter, könnte aber in Hankofen schon wieder dabei sein.