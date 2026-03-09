Die Moral stimmt, die Ausbeute nicht: Am Dienstag muss ein Sieg her

Nach 0:2 noch 2:2: Patrick Choroba (li.) und Brian Wagner zeigten in Fürth-Burgfarrnbach Kämpferherz. Klar ist aber auch: Das allein wird nicht reichen, es müssen Siege her - am besten schon am Dienstag gegen Eichstätt. – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: David Schneider und Ante Banden mussten in Fürth angeschlagen ausgewechselt werden. Einsatz bei beiden am Dienstag fraglich! Cem Cevizci klagt über Oberschenkelprobleme, auch er könnte möglicherweise ausfallen. Fanoll Lutolli ist nach Ablauf seiner Sperre erstmals spielberechtigt. Korbinian Stütz könnte nach seiner überstandenen Verletzung schon gegen Eichstätt in den Kader rücken. Weiterhin pausieren muss David Löffler (Aufbautraining nach Kreuzbandriss).

Das sagt Eichstätts Cheftrainer Dominik Haußner: "Wir müssen physisch und mental dagegenhalten und von Anfang an da sein. In Burghausen haben wir eine etwas blöde Niederlage kassiert, wir mussten über eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren. Deshalb war das auch kein Beinbruch. Wir gehen motiviert ins Spiel in Hankofen und wollen unseren ersten Auswärtsdreier im neuen Jahr landen. Wir sind uns aber schon auch bewusst, dass da eine knackige Aufgabe auf uns erwartet."

Personalien VfB Eichstätt: Keeper Nikolai Sauernheimer wird wohl wegen seiner roten Karte gesperrt fehlen. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Die Sichtung von Videomaterial soll endgültig Klarheit bringen, ob er aussetzen muss. Jonas Fries verpasste die Partie in Burghausen wegen Wadenproblemen und wird wohl auch in Hankofen ausfallen. Hinter dem Einsatz von Elias Herger steht noch ein kleines Fragezeichen. Der Abwehrmann musste in Burghausen nach einen Zusammenprall früh runter, könnte aber in Hankofen schon wieder dabei sein.