Der TSV Neutraubling (vorne, hier in Bad Abbach) steckt als Absteiger auch in der Bezirksliga im Abstiegsstrudel. Zählbares auf Kunstrasen gegen Ziegetsdorf wäre extrem wichtig. – Foto: Christian Brüssel

Regenstauf hofft auf Anschluss, Neutraubling auf die Wende Bezirksliga Süd: In der oben Tabellenhälfte wünschen sich Bach und Regenstauf einen Dreier – während die anderen vier, an den Nachholspielen beteiligten Teams gegen den Abstieg punkten wollen

Sollte alles glatt laufen, holt die Bezirksliga Süd an diesem Wochenende dreimal nach. Oben wie unten ist Spannung nach knapp zwei Saisondritteln garantiert. Gewinnt die Regenstaufer Elf ihr Gastspiel in Ettmannsdorf, pirscht sie sich auf einen respektive zwei Punkte an Parsberg und Kosova Regensburg heran. Derweil sind Rieden, besagtes Ettmannsdorf, Ziegetsdorf und Neutraubling auf Zählbares im Abstiegskampf aus.

Bachs ehrgeiziger Trainer Guti Ribeiro wird nicht ganz zufrieden sein, wie es sportlich läuft. Die vergangenen Wochen glichen ergebnistechnisch einem Auf und Ab. Lediglich zwei Siege sprangen aus den vergangenen sieben Partien heraus (2/2/3). Auswärts läuft’s beim VfB hingegen rund (7/0/2). Ribeiros Ansicht nach hätte seine junge Mannschaft oftmals zu ineffizient im Angriffsdrittel agiert. Fürs Jahresfinale wünscht sich Bach (7., 31 Punkte) in Rieden selbstredend drei Punkte. Der dort beheimatete Aufsteiger wird sich dagegenstemmen, kann er als aktuell Vierzehnter (16) doch selbst jeden Zähler gebrauchen — gegen den Abstieg, versteht sich. Eine sicherlich unbequeme Aufgabe für die Gäste.

Zum ersten Mal überhaupt messen Ettmannsdorf II und Regenstauf in einem Ligaspiel ihre Kräfte. Die Vorzeichen und Ausgangslagen sind recht deutlich gesteckt. Die Elf aus dem Schwandorfer Nordwesten (13., 19) benötigt Punkte im Kampf um den Ligaerhalt, der Turnbund aus Regenstauf (3., 34) kann eine unterm Strich tolle Herbstrunde abrunden und gleichzeitig dem Führungsduo wieder ordentlich auf die Pelle rücken. Zwei unterschiedliche Vorhaben also – welches wohl schlussendlich in die Tat umgesetzt werden kann?

Weil der Kunstrasenplatz des BSC Regensburg als Austragungsort herhält, kann dieses Aufeinandertreffen am Sonntag auf alle Fälle stattfinden. Die „gastgebende“ SpVgg Ziegetsdorf (12., 21) spielt grundsätzlich eine solide Runde, ist mit der bisherigen Punkteausbeute aber nicht ganz zufrieden. Ähnlich dürfte es Neutraubling (15., 13) ergehen, das sich nach dem Umbruch im Kader nach wie vor schwer tut, in die Gänge zu kommen. Fünf Niederlagen in Serie sollen genug sein! Allerdings fremdelt der TSV gerade mit Auswärtsspielen enorm, ist Letzter der Auswärtstabelle (1/2/5). Ein Sieg nun, und es könnte immerhin der Anschluss ans rettende Ufer wiederhergestellt werden.