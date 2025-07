„Reclaim the game“: der Sport muss wieder in den Mittelpunkt rücken

Liest man in jenen Medien dieser Tage über Firmen, die vermehrt auf Tür-zu-Tür-Vertrieb (Colportage) setzen, so wird man im Fussball den Eindruck nicht los, dass manche Spielervermittler oder auch Möchtegern-Spielervermittler auf ähnliche Weise vorgehen – und sich manche Sportvorstände blenden oder sogar über den Tisch ziehen lassen. Wenn kleine Amateur-Clubs (!) aus Luxemburg mit solchen Agenten anbandeln um das Niveau zu heben, wenn Vereinsverantwortliche der Meinung sind, dass es normal sei, dass die Arbeit mit Agenturen immer wichtiger werden würde und manche Abnehmer dann irgendwann Spitznamen wie „Schrotthändler“ erhalten, dann wirft dies Fragen nach der gesunden Entwicklung auf, die vermutlich zu Lasten des eigenen Vereinsnachwuchses gehen könnte.

Jedes Jahr stöhnen sie, Sportdirektoren und Sekretäre von vielen Fußballvereinen, über die Anzahl an wechselwilligen Spielerinnen und Spielern und den damit verbundenen Aufwand. Zum Beleg: alleine auf FuPa wurden in den letzten sieben Tagen rund 150 Transfers eingetragen. Natürlich ergeben viele Wechsel sowohl für Spieler als auch Vereine Sinn, nicht dass wir uns da falsch verstehen. Doch ab und an wird man den Eindruck nicht los, dass Transfers der Transfers wegen und nicht aufgrund einer sportlichen Entwicklung getätigt werden. Der Transfermarkt wird so zu einem Selbstzweck, den wir, die Medien, natürlich auch gerne dankend annehmen.

Auch hier gilt: nicht alle Spielervermittler dürfen über einen Kamm geschoren werden. Agenten, die junge, einheimische Talente begleiten und voranbringen und sie im Idealfall via BGL Ligue in ausländischen Proficlubs unterbringen können, erfüllen durchaus einen wichtigen Zweck. Aber abgehalfterte Ex-Profis in der BGL Ligue als besser wie der vereinseigene Nachwuchs zu verkaufen, riskiert die Qualität der luxemburgischen Fußballligen ebenso zu schwächen wie aufgeblähte Ligen mit sechzehn Teams. Im Oberhaus herrscht z.B. eine Mehrklassengesellschaft, die eine Stagnation oder gar eine Rückentwicklung der Leistungsfähigkeit nach sich zieht. Ein Blick auf die aktuellen Ergebnisse in den verschiedenen europäischen Wettbewerben lässt keinen anderen Schluss zu - getreu dem Spruch, Stillstand ist Rückschritt.

Spätestens wenn dann noch Machtspielchen und Geld ins Spiel kommen wird klar, dass auf vielen Führungsebenen der Sport nicht mehr an erster Stelle steht. Am Donnerstag berichtete „Le Quotidien“ so z.B. von einem geheimen Schreiben des Ligaverbandes LFL an den Fußballverband FLF. Die Tageszeitung bringt eine Nicht-Verabschiedung der Budgets und damit einen möglichen Fall des Verwaltungsrats sowie einige Zeilen davor des Vorsitzenden Paul Philipp ins Spiel. Pikant in diesem Zusammenhang sind gleich mehrere Punkte. Erst Anfang Juli wurde bekannt, dass alle sechzehn Vereine der Ehrenpromotion in den Ligaverband aufgenommen wurden.