LFL: Ehrenpromotion jetzt Teil des Ligaverbandes

Wie der Ligaverband „Lëtzeburger Football Ligue“ (LFL) am Mittwochvormittag in einer Pressemitteilung bekanntgab (s.u.), seien alle Vereine der Ehrenpromotion im Rahmen der Generalversammlung der LFL vom 12.Juni offiziell in den Verband aufgenommen worden.

Basierend auf der neuen Satzung der LFL erhalte jeder Mitgliedsverein – es sind deren sechzehn aus der BGL Ligue und sechzehn aus der Ehrenpromotion – eine Stimme. Weiter wurde der neue Vorstand gewählt, hier die Zusammensetzung: