Rauber ärgert SG NoWo Sebastian Rauber erzielt in der Nachspielzeit den Ausgleich für Alsweiler

VfL Primstal II - SG Oberkirchen/Grügelborn 6:2 (2:1). Die erste gute Gelegenheit des Spiels hatte Jakob Dewald auf Seiten der Hausherren bereits nach drei Minuten. Seinen Schuss aus drei Metern nach einem Sololauf klärten die Gäste soeben noch auf der Linie. Und bereits fünf Minuten danach zappelte der Ball erstmals im Netz der SG. Nach gut vorgetragenem Konter bedient Maurice Wollmer im Sechzehner Hendrik Schröder, der dreht sich um seinen Gegenspieler und locht mit einem unhaltbaren Schlenzer zur Führung ein. Die wäre nach 28 Minuten fast dahin gewesen, denn da gab es Foulelfmeter für die Gäste. Marko Schmidt trat an, VfL-Torwart Eike Hamm, der laut Schiri Udo Biwer zuvor Joshua Keip gefoult haben soll, parierte den Elfer - ausgleichende Gerechtigkeit, denn laut den VfL-Verantwortlichen foulte Keip eher Torwart Hamm. Nichtsdestotrotz kamen die Gäste dennoch zum Ausgleich. Marko Schmidt machte ihn per Kopf nach Flanke von Aaron Huwer (37.). Primstals Antwort folgte prompt. Nach Pass von Marvin Simon schoss Tim Theobald aus 14 Metern zur insgesamt verdienten Primstaler 2:1-Pausenführung ein. Derselbe Spieler erhöhte in der Anfangsphase der zweiten Hälfte nach Tohuwabohu im Oberkircher Strafraum aus kurzer Distanz auf 3:1, was die Partie in die richtige Richtung lenkte, denn in Hälfte zwei war der VfL das klar bessere Team. Der Schiri entschied anschließend noch insgesamt dreimal auf Elfmeter, die allesamt verwandelt wurden. Für Primstal trafen Marvin Simon (FE) und Maurice Wollmer (HE), für die SG Joshua Keip (FE). Dem von Simon verwandelten Elfer war ein Foul an Yannis Meyer vorausgegangen, der sich dabei so schwer am Fuß verletzt hatte, dass er noch während der Partie ins Krankenhaus gebracht werden musste. An dieser Stelle: Gute Besserung, Yannis! In der Nachspielzeit erhöhte der VfL, der in der Tabelle auf Rang zwei geklettert ist, durch ein Eigentor der SG noch auf 6:2.

SV Humes - SG Nahe 3:2 (1:1). Die SG Nahe kommt in dieser Saison einfach nicht in Tritt. Auch beim Kellerkind SV Humes konnte die Mannschaft von Trainer Frank Backes nicht punkten. Dabei begann es gut für die Gäste, sie bestimmten von Anfang an das Geschehen und führten nach 23 Minuten durch einen Treffer von Elias Dewes mit 1:0. Nach einer guten halben Stunde dann aber ein anderes Bild. Aus unerklärlichen Gründen gab die SG das Spiel aus der Hand. Humes erzielte noch vor der Pause fast aus dem Nichts durch Nicolas Saar den Ausgleich und ging unmittelbar nach Wiederbeginn sogar in Führung. Diesmal hatte Trainer Sebastian Schmidt per Kopf getroffen. Erst nach 70 Minuten erwachten die Gäste aus ihrer Lethargie und erzielten direkt im Anschluss an einen Humeser Aluminiumtreffer den vermeintlichen Ausgleich, der allerdings wegen Abseits bei Schiri Florian Welter keine Anerkennung fand - eine etwas fragwürdige Entscheidung! Als Saar nach 83 Minuten das 3:1 nachlegte, schien die Partie gelaufen, aber es wurde noch mal eng für die Hausherren, als Philipp Schu eine Minute vor Schluss auf 2:3 verkürzte, doch dabei blieb es auch bis zum Ende der 7-minütigen Nachspielzeit.

SG Lebach-Landsweiler II - FC Blau-Weiß St. Wendel 2:1 (1:1). St. Wendel hätte mit einem Sieg zu Spitzenreiter SG Nohfelden-Wolfersweiler aufschließen können. Doch daraus wurde nichts. Die Mannschaft von Trainer Steven Cremers kommt nach äußerst holprigem Saisonstart immer besser in Tritt und fährt den zweiten Dreier in Folge ein. Doch bis der unter Dach und Fach war, brauchte es gegen Blau-Weiß eine Menge Kraftanstrengung und auch etwas Glück. Die SG hatte in Hälfte eins zwar mehr Ballbesitz, geriet aber durch einen von Valentin Dosenbach verwandelten Foulelfmeter in Rückstand. Ein individueller Fehler von Mark Schirra war dem Foul seines Torwarts Max Krames an Luca Schmitt vorausgegangen, so dass Schiri Dustin Wilhelm nichts anderes übrig blieb, als auf den Punkt zu zeigen (15.). Die Hausherren hatten gegen abwartende Kreisstädter in der Folge zwar mehr vom Spiel, doch mehr als ein paar Halbchancen sprangen dabei nicht für sie heraus. Mit Ausnahme der 32. Minute: Ein Abschlag von Blau-Weiß-Keeper Nicolas Mävers wird von Saleh Mohammed abgefangen, Pass nach außen auf Lukas Petry, der flankt nach innen auf Philip Müller und der Goalgetter trifft humorlos zum verdienten Ausgleich. Nach Wiederbeginn verteidigten die Gäste höher, griffen eher an, was ihnen eine Viertelstunde lang eine gewisse Überlegenheit verschaffte, doch wenn mal was durchkam, gab es am starken SG-Keeper Krames kein Vorbeikommen, der hielt seinen Kasten bis zum Schluss sauber. Das gelang seinem Pendant auf der Gegenseite nicht. Mävers wehrt in der 86. Minute einen Schluss von Jan Herresbach nach außen ab, Philip Müller kommt in Ballbesitz, chippt den Ball nach innen, dort steht der eingewechselte Herresbach völlig blank und schiebt zum 2:1-Endstand ein.