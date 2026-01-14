Ratingen verliert, Jüchen kassiert fünf Stück, Kosova knackt Viersen

Der Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen haben am Mittwoch verloren, doch zum Abend steigen viele Testspiele am Niederrhein - unter anderem mit Beteiligung des KFC Uerdingen, Ratingen 04/19, Holzheimer SG, FC Kosova Düsseldorf, SV Budberg oder VfL Jüchen-Garzweiler. Eine Auswahl von Spielen gibt es hier - den Rest findet ihr verlinkt im Kalender.
