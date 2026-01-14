 2026-01-14T07:55:46.445Z

Allgemeines
Der SC St. Tönis spielte am Dienstag 2:2 in Lintfort.
Der SC St. Tönis spielte am Dienstag 2:2 in Lintfort. – Foto: Jens Terhardt

Ratingen verliert, Jüchen kassiert fünf Stück, Kosova knackt Viersen

Der Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen haben am Mittwoch verloren, doch zum Abend steigen viele Testspiele am Niederrhein - unter anderem mit Beteiligung des KFC Uerdingen, Ratingen 04/19, Holzheimer SG, FC Kosova Düsseldorf, SV Budberg oder VfL Jüchen-Garzweiler.

Der Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen haben am Mittwoch verloren, doch zum Abend steigen viele Testspiele am Niederrhein - unter anderem mit Beteiligung des KFC Uerdingen, Ratingen 04/19, Holzheimer SG, FC Kosova Düsseldorf, SV Budberg oder VfL Jüchen-Garzweiler. Eine Auswahl von Spielen gibt es hier - den Rest findet ihr verlinkt im Kalender.

Die Testspiele am Mittwoch, 14. Januar 2026

Heute, 13:30 Uhr
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
1
3
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
5
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
3
3
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
3
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 19:00 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
2
3
Abpfiff
+Video

Heute, 20:00 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
6
1
Abpfiff
+Video

Heute, 19:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
1
4
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
5
1

Heute, 20:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
5
2
Abpfiff

Heute, 20:15 Uhr
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
1
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
7
1
Abpfiff

Heute, 19:45 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
1
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
0
2
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
3
3
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
3
1
Abpfiff

____

____

Aufrufe: 014.1.2026, 23:04 Uhr
André NückelAutor