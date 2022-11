Ratingen 04/19 überrollt SV Sonsbeck Niederrheinpokal: Das Halbfinale vor Auge konnte der SV Sonsbeck effektiven Ratingern wenig entgegensetzen.

Vor gut 250 Zuschauern im Sonsbecker Stadion war die Entscheidung um den Einzug in das Niederrheinpokal-Halbfinale schnell gefallen. Im Duell der beiden Oberligisten SV Sonsbeck und Ratingen 04/19 war der Endstand schon nach elf Minuten erreicht. Genau so lange benötigten die Gäste aus Ratingen, um drei Tore zu erzielen und die Gastgeber gleich in der Anfangsphase zu überrennen.

Zum 1:0 köpfte Gianluca Silberbach nach sieben Zeigerumdrehungen, nach einer von Ali Can Ilbay getretenen Ecke. Keine zwei Minuten später erhöhte Samed Yesil auf 2:0. Eine Hereingabe von der linken Seite fand den 04/19-Angreifer im Strafraum, der das Spielgerät gekonnt aus spitzen Winkel ins lange Eck heben konnte. Wieder vergingen nur 120 Sekunden, bevor die Kugel erneut in den Maschen zappelte und wieder war es Yesil der die Arme in den Himmel strecken konnte. Simon Busch hatte für ihn aufgelegt und Yesil ließ sich nicht lange bitten. Aus dem Stand schlenzte er die Kugel in das linke obere Toreck.

Eine halbe Stunde dauerte es, bevor die Hausherren zur ersten Chance kamen. Klaus Kaisers verfehlte den Kasten aber deutlich. Das war es dann aber auch schon mit den Offensivbemühungen des SVS, die noch vor der Pause doppelt wechselten. Das Pech blieb ihnen dabei jedoch treu: Der kurz zuvor gekommene Nozomu Nonaka fiel unglücklich auf seinen Arm und musste direkt wieder ausgewechselt werden. Im zweiten Durchgang verpasste es Ratingen, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben, konnte sich aber letztlich verdient mit 3:0 durchsetzen. Im Halbfinale wartet nun der Sieger der Partie ASV Mettmann gegen Rot-Weiß Oberhausen.

