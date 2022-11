Rainer U15 gewinnt nach Rückstand

Die Rainer U15 kam im Heimspiel gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim schläfrig in die Partie und lag folgerichtig bereits nach 8 Minuten mit 0:2 zurück. Im Anschluss war der TSV jedoch spielbestimmend. Die Tore ließen nicht lange auf sich warten. Bereits 5 Minuten nach dem Rückstand gelang der Ausgleich, und bis zur Halbzeitpause konnte eine souveräne 5:2-Führung herausgeschossen werden. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Die technisch und spielerisch überlegenen Hausherren konnten sich eine Vielzahl an Chancen erarbeiten, waren aber im Abschluss nicht konsequent genug. Von Joshofen war nicht viel zu sehen. Dennoch musste die neu formierte Abwehrreihe des TSV zwei weitere Gegentreffer hinnehmen. Am Ende stand ein ungefährdetes, aber eher zu knappes 8:4 zu Buche, mit dem Platz 2 in der Tabelle gesichert werden konnte. Torschützen für die Tillystädter waren Paul Holzmann (3), Dominik Jäger (2), Ignaz Scherer, Ben Zinsmeister und David Berger. Als nächstes steht am 13.11. das richtungsweisende Spiel in Gersthofen auf dem Programm.